La Casa del Grande Fratello è sempre più divisa. Com’è noto, ci sono due gruppi ben precisi: da un lato Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma e Giglio; dall’altro Helena Prestes, Javier Martinez, Stefania Orlando e Federico Chimirri. Ebbene, a circa tre settimane dalla finale di quest’edizione del reality, anche gli “imparziali” hanno deciso di schierarsi. Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, infatti, negli ultimi giorni si sono avvicinate sempre di più ad Helena, prendendo le distanza dagli “Shailenzo” e, soprattutto, da Chiara. Tra l’altro, nella puntata andata in onda lo scorso lunedì, 3 marzo, Chiara e Mariavittoria si sono nominate a vicenda, con Jessica che è intervenuta per difendere la sua amica.

Nelle ultime ore, poi, la cantante è tornata a parlare dell’ex corteggiatrice, facendo un’analisi sul suo percorso all’interno del programma di Canale 5. Secondo lei, la Cainelli è totalmente cambiata, passando dall’avere un atteggiamento misurato ed educato all’essere troppo tagliente, rischiando di risultare quasi forzata. Inizialmente, Jessica provava una grande stima per lei, soprattutto dopo una nomination contro Helena, che l’aveva piacevolmente sorpresa.

Jessica Morlacchi ai ferri corti con Chiara Cainelli al Grande Fratello: l’analisi della cantante

“Questa nuova versione di Chiara non la riconosco. Lei è entrata con un ottimo modo di fare. Elegante, carina, pacata. E poi ci fu una nomination dove lei disse una cosa ad Helena, detta proprio perfetta. E io lì le feci i complimenti, perché era stata gentile ma aveva fatto capire che non si fa calpestare. Però, da lì, è stato un crescendo sempre di più e ha preso un atteggiamento sbagliato, che sta andando sul ridicolo”, ha detto Jessica Morlacchi. Sebbene la cantante capisca che Chiara, essendo molto giovane, possa lasciarsi trascinare dal contesto, crede comunque che stia mostrando un atteggiamento eccessivamente altezzoso e pungente.

Mariavittoria ha concordato con lei, non giustificandola per l’età. D’altronde, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello, la 31enne ne ha dette di tutti i colori su Chiara, ammettendo di non sopportarla e usando anche parole piuttosto pesanti nei suoi confronti. L’astio tra le due è iniziato a causa di una presunta gelosia da parte di Mariavittoria nei confronti di Chiara e Tommaso Franchi, sfociata poi in una rivalità accesa tra le due. A questo punto, ci sarà un confronto diretto tra le tre gieffine? Non resta che attendere per scoprirlo.