Pamela Petrarolo attaccata dagli ex concorrenti del Grande Fratello: cos'è successo

A distanza di diversi mesi dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello, alcune delle amicizie più solide nate dentro la Casa più spiata d’Italia sembrano essersi già spezzate. In particolare, negli ultimi giorni, al centro del mirino è finita Pamela Petrarolo, la quale è stata recentemente scelta da Carlo Conti per prendere parte alla nuova stagione di Tale e Quale Show. Durante la sua permanenza nel reality di Canale 5, Pamela aveva stretto amicizia con diversi coinquilini, diventando un po’ la “mamma” della Casa.

In particolare, l’ex Non è la Rai, oltre all’amica di lunga data Ilaria Galassi, aveva stretto un forte legame anche con Jessica Morlacchi, Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. Tuttavia, una volta tornati alla vita reale, le cose sembrano drasticamente cambiate. Lo scorso sabato, infatti, i “Tommavi” (la coppia formata da Tommaso e Mariavittoria) sono stati ospite di Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica “Non succederà più”, dove il giovane toscano ha lanciato una stoccata pesante proprio alla Petrarolo.

Pamela Petrarolo nel mirino degli ex GF: cosa sta succedendo

Nel corso dell’intervista ai “Tommavi“, Giada Di Miceli ha chiesto a Tommaso quali fossero i rapporti attuali con gli ex coinquilini della Casa più spiata d’Italia. Al che, l’idraulico non si è tirato indietro ed ha accusato i concorrenti “vip” di essere falsi e di aver sempre avuto un copione. Dopodiché, il giovane toscano ha fatto proprio il nome di Pamela Petrarolo, lanciandole una pesante frecciatina. Al che, Mariavittoria Minghetti ha cercato di placare il fidanzato sviando il discorso, tuttavia le parole di Tommaso sono bastate per scatenare una polemica sui social.

Il giorno dopo, Jessica Morlacchi ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram dove, a sua volta, ha confessato di essere rimasta molto delusa da una persona conosciuta al Grande Fratello. “Si, qualcuno mi ha molto deluso, ma tanto ragazzi. Però non ne voglio parlare”, ha detto la cantante. Ovviamente, in tanti hanno subito pensato che si riferisse proprio a Pamela, considerando l’amicizia che le legava. Non solo, Jessica si è incontrata di recente proprio con i “Tommavi” in Sardegna, motivo per il quale potrebbero star parlando della stessa persona.