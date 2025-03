Jessica Morlacchi spezza una lancia a favore di Lorenzo al Grande Fratello. Com’è noto, Lorenzo e Shaila si sono ufficialmente lasciati. Dopo quasi sei mesi di alti e bassi, Shaila ha finalmente avuto il coraggio di prendere le distanze dall’ex fidanzato, capendo di aver sacrificato gran parte del suo percorso nella Casa a causa di questa relazione. In tanti sono rimasti spiazzati da questa decisione definitiva della ballerina, considerando che nei mesi scorsi aveva sempre ceduto per amore, tornando insieme a lui. Difatti, diversi inquilini hanno criticato l’ex velina, accusandola di aver posto fine alla relazione con il modello solo per motivi strategici.

Nel frattempo, invece, alcuni concorrenti hanno iniziato rivalutare Lorenzo. Addirittura, i suoi “nemici” Helena Prestes e Javier Martinez l’hanno difeso, capendo il suo dolore. Non solo, anche Jessica ha speso delle belle parole nei suoi confronti, lanciando invece una frecciatina all’ex velina. In realtà, inizialmente la cantante aveva instaurato una bella amicizia con il 28enne. Tuttavia, nelle ultime settimane, a causa dei suoi atteggiamenti sopra le righe, l’ex membro dei Gazosa si era scontrata con lui, arrivando a dichiarare di non sopportarlo più.

Jessica Morlacchi difende Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: la stoccata a Shaila Gatta

Dopo la rottura con Shaila, però, sembra che Jessica Morlacchi abbia rivalutato Lorenzo Spolverato, trovandolo più simpatico e apprezzandolo nella sua nuova versione da single al Grande Fratello. Nella mattinata di lunedì, 17 marzo, Jessica si è avvicinata ad Helena Prestes e ha detto: “Meglio questa versione di Lollo che quella di prima”. Al che, la brasiliana ha concordato con lei, rincarando la dose ed esclamando: “Eh infatti, magari fosse sempre così! Io però non posso dirlo che sennò sono ossessionata”.

Effettivamente, la Prestes si è schierata dalla parte di Lorenzo in questa rottura, definendo l’ex velina solo una giocatrice. In tanti sono convinti che l’influencer sia felice della separazione tra gli ‘Shailenzo‘, soprattutto considerando che la sua amicizia con Lorenzo si era incrinata proprio dopo l’inizio della relazione tra il modello e Shaila. Tra l’altro, sabato sera, Helena e Lorenzo hanno avuto un improvviso avvicinamento, durante il quale la brasiliana si è lasciata andare ad una frase ambigua nei confronti del coinquilino. Come reagirà Shaila di fronte a queste critiche della Casa? Chissà…