Jessica Morlacchi svela tutta la verità sulla lite con Pamela Petrarolo: cos'è successo veramente

Jessica Morlacchi e Pamela Petrarolo ai ferri corti. Com’è noto, le due avevano stretto una grande amicizia all’interno della Casa del Grande Fratello, promettendo di restare in contatto e frequentarsi anche una volta terminato il reality. Dopo la fine del programma, però, le due hanno iniziato a vedersi sempre di meno, facendo nascere i primi sospetti tra i fan. Ebbene, i dubbi si sono concretizzati negli ultimi giorni, quando Jessica e Pamela hanno iniziato a lanciarsi frecciatine sui social. A peggiorare la situazione è intervenuto anche Tommaso Franchi, che ha accusato apertamente Pamela di essere stata falsa e voltafaccia.

Jessica Morlacchi "invidiosa" di Pamela Petrarolo?/ Il retroscena sulla lite: c'entra Tale e Quale Show

Da quel momento, sul web sono iniziate a circolare diverse ipotesi. Di conseguenza, l’ex Non è la Rai ha deciso di rompere il silenzio, spiegando che tutto sarebbe nato dopo la registrazione di una puntata del suo format Angolo Malala. A quanto pare, dopo l’uscita del trailer, un collaboratore di Jessica avrebbe contattato Pamela dicendole di rimuovere tutto, sostenendo che la cantante fosse pronta a denunciarla. Ovviamente, la replica della Morlacchi non è tardata ad arrivare e, in una diretta Instagram, ha raccontato la sua versione dei fatti, tirando in ballo Zeudi Di Palma.

Pamela Petrarolo replica a Tommaso Franchi: "E' lui che indossa la maschera"/ Attacco dopo il Grande Fratello

Jessica Morlacchi sbugiarda Pamela Petrarolo: la verità sulla lite

Stando a quanto raccontato da Jessica Morlacchi, l’intervista con Pamela era stata registrata tempo fa, ma senza quella “domanda piccante” che avrebbe potuto creare hype attorno alla puntata. Per questo, Pamela le avrebbe proposto di parlare di una ragazza bionda – probabilmente Chiara Cainelli – proposta che Jessica aveva però rifiutato, concedendole invece un’esclusiva sul fatto di non aver più sentito Luca Calvani dopo il Grande Fratello. Secondo la Morlacchi, però, quella rivelazione non sarebbe bastata a Pamela, tanto che il suo collaboratore avrebbe poi manipolato una sua risposta innocua, trasformandola in quello che sembrava un attacco a Zeudi.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi e i Tommavi contro Pamela Petrarolo?/ La delusione degli ex coinquilini

“Purtroppo Pamela è gestita da un collaboratore che ama creare situazioni di basso livello ed è successa una cosa davvero spiacevole. Quando ho visto il trailer sono impazzita e ho chiamato subito Rosario dicendogli che avevano montato il video per farmi litigare con Zeudi. Non si possono incollare risposte date ad altre domande fingendo che fossero riferite ad altre persone, è una follia“, ha raccontato la Morlacchi, furiosa per l’atteggiamento della sua ormai ex amica.