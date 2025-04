Jessica Morlacchi si è aggiudicata la vittoria della 18esima edizione del Grande Fratello, per mesi ha fatto breccia nel cuore di moltissimi telespettatori con il suo modo di fare e il suo carattere. A contendersi la vittoria sono state lei ed Helena Prestes, in molti erano convinti che avrebbe trionfato la modella brasiliana ma non è stato così.

Helena e Javier si lasciano dopo il Grande Fratello?/ La mamma di Lorenzo Spolverato: "Stanno giocando"

In un’intervista concessa a Leggo Jessica Morlacchi si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni in merito all’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia. Partecipare al Grande Fratello era un suo sogno da anni ed è davvero felice di averlo realizzato, durante il reality ha stretto legami speciali di amicizia con persone che vorrebbe continuare a frequentare anche fuori. Anche con Helena Prestes è nato un rapporto speciale, nonostante si siano scontrate duramente nei mesi scorsi. La cantante aveva addirittura abbandonato il reality a causa sua, perché dopo la vicenda del bollitore non aveva tollerato il fatto che avessero ricevuto la stessa punizione. Lei era consapevole di aver esagerato con le parole, ma a parer suo era stato decisamente più grave il gesto di Helena.

Giglio e Helena Prestes hanno fatto pace dopo il Grande Fratello?/ "Lui le ha chiesto scusa": l'indiscrezione

Helena Prestes e Jessica Morlacchi si sono ritrovate al Grande Fratello: cosa ha detto la cantante sulla loro amicizia

Jessica Morlacchi ha fatto sapere che quello tra lei ed Helena Prestes è stato un momento molto difficile nella casa, lei era davvero satura ed entrambe erano al limite, a detta sua anche a causa della sua situazione con Luca Calvani ed è per questo che hanno toccato il fondo. Lei però guarda sempre il lato positivo delle cose e pensa che quel momento sia servito ad entrambe per capire che non potevano andare oltre.

L’ex gieffina ha aggiunto: “Poi i giorni sono passati, ci siamo calmate, ci siamo ritrovate ed è nato un rapporto meraviglioso. Io, ad esempio, ho sentito Helena più volte perché ci manchiamo, la verità è questa”. Senza giri di parole ha poi rivelato che a farla stare più male al Grande Fratello è stata la discussione con Luca Calvani perché lo aveva scelto come persona a cui voleva più bene nella casa, era la sua spalla. Jessica Morlacchi ha fatto sapere che hanno fatto pace nella casa e si sono chiariti, dopo il reality ha incontrato anche il suo compagno durante un aperitivo e le ha fatto molto piacere conoscerlo.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi: “Voglio tornare a cantare”/ E sull’amore: “Ecco perché sono single”