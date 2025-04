Molti partecipano al Grande Fratello con la speranza che la loro carriera possa tornare a splendere come un tempo. Lo vedono come una sorta di trampolino di lancio per ricominciare. A volte succede, ma spesso tornano nel dimenticatoio. Si spera che non sia questo il caso di Jessica Morlacchi che dopo il boom dei Gazosa non è più tornata alla ribalta, e a poco e nulla è valso partecipare a Ora o mai più quando era condotto da Amadeus, anche se dopo è diventata un’opinionista del programma Rai di Serena Bortone.

Ora all’intervistata rilasciata al magazine Chi la cantante svela di voler tornare a cantare assolutamente dopo essersi fermata “per colpa degli attacchi di panico e della depressione”. Adesso che ha colto quest’opportunità non vuole sciuparla e vuole tornare a cantare come un tempo perché è arrivato il momento giusto.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi: “Non mollo più. Mi devono sparà”

Jessica Morlacchi ha vinto il Grande Fratello 2025: ci sperava, come tutti, quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, e credeva che il suo sogno si fosse interrotto quando ha deciso di auto-eliminarsi. Poi il ripescaggio che l’ha riportata in gara insieme a Helena Prestes, con cui ha fatto pace. Come ha svelato al magazine Chi “adesso non mollo più, mi devono sparà”. Ma che intenzioni ha esattamente?

Jessica vuole tornare a cantare perché è quello che sa fare meglio e lo ha dimostrato anche in finale quando ha cantato un brano di Alex Britti. E per quanto riguarda l’amore? C’è una qualche speranza all’orizzonte? “Sono single anche perché chi mi sopporta?” così scherza la ragazza romana che spera di incontrare un uomo che abbia voglia di prendersi cura di lei e che la faccia sentire amata. Intanto potrà consolarsi con gli amici con cui ha stretto dei legami come Luca Calvani e Mariavittoria Minghetti.

