Jessica Morlacchi torna a parlare dello scontro avuto con Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma al Grande Fratello. La puntata andata in onda ieri, lunedì 10 marzo, si è aperta con uno scontro faccia a faccia tra Jessica, Mariavittoria Minghetti, Chiara e Zeudi. Il motivo? Nella puntata precedente, Chiara ha accusato Mariavittoria di essere gelosa di lei, scatenando la reazione di Jessica, la quale le ha dato della “profumiera” e “gatta” con gli uomini. Nei giorni successivi, Zeudi ha poi preso le parti di Chiara, accusando la cantante di aver esagerato con le parole.

Di conseguenza, Alfonso Signorini le ha riunite in Mistery, dando loro l’opportunità di confrontarsi in maniera diretta e senza filtri. Tuttavia, il confronto ha deluso le aspettative, dato che le quattro donne hanno mantenuto toni piuttosto pacati e diplomatici, ben diversi da quelli mostrati in confessionale e in Casa durante la settimana. A tal proposito, la mattina dopo la diretta, Jessica si è sfogata con Stefania Orlando e Mariavittoria, accusando Zeudi e Chiara di aver paura di tirare fuori il loro vero carattere in puntata e, soprattutto, davanti a Signorini.

Jessica Morlacchi attacca Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma dopo il confronto al Grande Fratello: cos’ha detto

“Quando stanno in diretta davanti al conduttore, sembra che sono… capito? Poi quando escono e sono nella Casa dicono tutto… Ma io posso mettermi a parlare con una persona che non ha il coraggio di essere sé stessa davanti ad Alfonso? Ma perché poi? Sono comunque giovani, che devo fare. Però sai una cosa che mi fa impazzire di queste persone? Che davanti a Signorini si ca*ano sotto e fanno le composte. Ma perché non fai l’arpia davanti a Signorini?”, ha detto Jessica. Al che, Stefania Orlando le ha dato completamente ragione, mentre Mariavittoria ha rincarato la dose definendo Chiara un’arpia.

C’è da dire, però, che neanche Jessica è stata molto tagliente nel confronto in puntata. Difatti, Signorini ha rimproverato tutte e quattro le ragazze per la loro diplomazia, dato che si aspettava più sincerità e schiettezza da ognuna di loro. Ad ogni modo, anche dopo la puntata, Jessica e Chiara non hanno parlato, dimostrando di non avere intenzione di chiarire le loro differenze. A distanza di poche settimane dalla fine di quest’edizione del Grande Fratello, i gruppi sono ormai definiti e pare non esserci più possibilità di dialogo.