Grande Fratello, Jonas Pepe innamorato: "Provo mix di emozioni", ma Anita spegne le speranze "Non farò mai quel passo in più qui dentro"

Jonas e Anita al Grande Fratello, lui sempre più innamorato: “Mix di emozioni”

Sta nascendo una nuova coppia al Grande Fratello? Pare proprio di si, dopo l’ultima puntata del GF, Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono avvicinati sempre di più tanto che il giovane ha lasciato intendere di essere innamorato di lei: “Non è che stiamo a parlare d’amore qui, stiamo parlando di una cotta”. E non è tutto perché il giovane successivamente ha confessato i suoi sentimenti per la coinquilina anche ad Ivana Castorina. “Fuori usciresti, andresti a cena fuori, poi torni a casa, la rivedi, ma qui è diverso, è tutto più veloce” ha ammesso Pepe.

Grande Fratello, Jonas sempre più vicino ad Anita: "Ho tanto da imparare da lei"/ "La stimo tanto"

Ivana ha provato a dargli degli consigli, gli ha detto di andarci piano perché Anita è molto profonda, molto intelligente, ma è anche una ragazza diffidente che ha bisogno dei suoi spazi e dei suoi tempi. Tuttavia, Jonas sembra davvero innamorato di Anita: “Lei ha cambiato il mio percorso. In tre anni, mi sono soltanto divertito, non ho mai trovato una donna da stimare.” A questo punto Ivana lo ha incalzato chiedendogli se c’è solo stima nei suoi confronti e Pepe ha spiazzato dicendo che non si tratta solo di stima di un misto di altre sensazioni ed emozioni: “Non ho mai provato nulla di simile” Tuttavia iniziare una conoscenza e una frequentazione all’interno della Casa è complicato.



Chi condurrà l'Isola dei famosi 2026? Svelato il nome della conduttrice/ Quando inizia la nuova edizione

Grande Fratello, Anita Mazzotta spegne le speranze di Jonas Pepe? “Non farò un passo in più”

Tuttavia, mentre Jonas Pepe sembra sempre più prese e cotto di Anita Mazzotta, quest’ultima nelle ultime ore sembra spegnere le speranze di una possibile storia. Dopo che Ivana le ha confessato che non vede un futuro per questa storia, la Mazzotta ha voluto mettere in chiaro le sue intenzioni: “Qui non farò mai quel passo in più. Quello che abbiamo detto in Confessionale ha tolto i miei dubbi”. “Se ti senti di vivere un’emozione, non pensare a nient’altro” ha concluso Ivana. Insomma nascerà questa coppia al Grande Fratello formata da Jonas e Anita? Mentre Jonas Pepe si dichiara preso, Anita Mazzotta spegne le speranze che possa nascere una storia d’amore all’interno della Casa.