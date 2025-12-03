Jonas Pepe ha notato un interesse nei suoi confronti da parte di Dolce Dona e lo comunica alla fidanzata Anita Mazzotta al Grande Fratello 2025

Jonas Pepe ne è certo: Dolce Dona, la concorrente del Grande Fratello del Kosovo arrivata in visita nel reality italiano, è interessata a lui. Stando a quanto lui stesso ha dichiarato, Dolce, che è single, lo avrebbe puntato e gliel’avrebbe fatto capire con determinati sguardi e con delle frecciatine. Jonas ne è talmente certo che ha deciso di parlarne anche con la sua fidanzata Anita Mazzotta, avvertendola di una possibile ‘rivale’ nella Casa.

Ad Anita, il gieffino ha svelato di avere la chiara sensazione che Dolce lo abbia adocchiato e che trovi lui più interessante degli altri concorrenti del Grande Fratello. Insomma, la nuova arrivata avrebbe un debole per lui e lo avrebbe anche manifestato abbastanza chiaramente. Ma qual è stata la reazione di Anita rispetto a questa rivelazione del fidanzato?

Dolce Dona interessata a Jonas Pepe al Grande Fratello? La reazione di Anita Mazzotta

Dopo aver ascoltato con attenzione le considerazioni di Jonas, Anita non ha battuto ciglio, né ha commentatole sue parole, anzi è rimasta in silenzio senza esprimersi negativamente o altro. Insieme hanno anzi lasciato la stanza nella quale stavano parlando, fidandosi l’uno dell’altra. Il gieffino ha infatti deciso di rendere partecipe Anita di queste sue sensazioni non per apparire come il ragazzo corteggiato anche da altre e farla ingelosire, ma per essere chiaro e limpido nei suoi confronti. Un atteggiamento a quanto pare apprezzato dalla concorrente, visto la mancata reazione. Un argomento, questo, che potrebbe comunque scatenare nuove dinamiche, magari proprio nel corso della prossima puntata in diretta del Grande Fratello.