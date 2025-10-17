Jonas Pepe svela a Giulia Saponario che voleva provarci con lei al Grande Fratello ma la reazione della gieffina lo fa infuriare

Jonas Pepe sta facendo parlare di sé, e non poco, in questi giorni. Il concorrente della Casa del Grande Fratello 2025 è finito al centro delle polemiche del web dopo alcune uscite definite da molti “misogine e sessiste”, ma sta facendo discutere anche per le sue dichiarazioni ad alcune gieffine. Dopo aver espresso il suo interesse per Rasha Younes, Jonas ha deciso di avere un confronto con Giulia Saponariu. Di recente, vari inquilini hanno notato un avvicinamento sempre più assiduo tra i due ragazzi. La stessa Donatella Mercoledisanto ha ipotizzato che tra i due stesse nascendo qualcosa, che però non è poi mai nato.

Durante una conversazione ‘privata’ in giardino, durante la serata di ieri, Jonas Pepe ha voluto chiarire a Giulia i suoi sentimenti, ammettendo di aver pensato effettivamente di provarci con lei. La reazione della ragazza ha tuttavia spiazzato il gieffino, che ci è rimasto molto male.

Jonas Pepe si sbilancia con Giulia Saponariu al Grande Fratello ma la sua reazione lo fa infuriare

“Inizialmente pensavo di provarci,– ha detto Jonas a Giulia, spiegando che – poi ho fatto due riflessioni e ho pensato che qua all’interno di questa Casa non è il momento…”. Parole di fronte alle quali la 20enne è rimasta inizialmente spiazzata, per poi scoppiare a ridere.

Jonas ha allora incalzato: “È ovvio che volevo provarci con te… se un maschio gioca con te è per provarci, la maggior parte delle volte.”, spiegando di aver percepito anzi che anche a lei lui piacesse e, per di più, ancor più di quanto lei piacesse a lui. Motivo per il quale ha deciso di desistere e lasciare che tra loro fosse soltanto un’amicizia. Amareggiato dalle parole e le risate di Giulia, Jonas si è poi sfogato Domenico D’Alterio, dicendosi risentito del fatto che lei gli abbia fatto credere che fosse interessata a lui, e arrivando anche a sbottare con uno “a stronz*!”

