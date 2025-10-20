Jonas Pepe scatena una nuova polemica al Grande Fratello: ecco cos'ha detto sulle sue coinquiline della Casa

Jonas Pepe scatena una forte polemica al Grande Fratello. Fino ad ora, la nuova edizione del reality di Canale 5 non sembra aver coinvolto molto i telespettatori, ottenendo ascolti sempre più disastrosi. Nonostante la presenza di Simona Ventura, il programma ha ormai perso il suo appeal sul pubblico, avendo molta meno rilevanza anche sui social. Inizialmente, si era parlato molto della possibile nascita di una storia d’amore tra Jonas e Anita Mazzotta ma, con il ritiro di quest’ultima, anche questa dinamica è stata messa da parte.

Tra l’altro, mentre molti fan continuano a sperare in un ritorno di Anita nella Casa, Jonas sembra essersi già consolato. Difatti, il giovane si è avvicinato sia a Grazia che a Rasha, mostrando interesse per più coinquiline. Allo stesso tempo, ha anche ammesso di aver avuto una cotta per Anita durante la loro convivenza, il che significa che, se fosse restata, magari sarebbe nata realmente la prima coppia di quest’edizione del GF.

Jonas nella bufera: cos’è successo al Grande Fratello

Ma, nelle ultime ore, Jonas sta ricevendo una pioggia di critiche da parte degli spettatori del Grande Fratello. Il motivo? Il gieffino si è sfogato con un suo coinquilino, dicendo: “Da un lato mi vorrei fare una sco*ata, dall’altro vorrei conoscere Rasha, ho gli ormoni a palla e Grazia co ‘ste zinne de fuori”. Il video è diventato subito virale, con molti che hanno totalmente cambiato totalmente idea su di lui, non volendo più una storia con Anita, anche in caso di un suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia. Si parlerà di questa polemica nella prossima puntata del GF? Chissà…