Jonas Pepe vuole Omer fuori dalla Casa del Grande Fratello: la polemica richiesta ai coinquilini per far eliminare il rivale

Jonas Pepe ai ferri corti con Omer Elomari al Grande Fratello. È ormai chiaro che tra i due non scorra buon sangue, costruendo una vera e propria rivalità. Da settimane, infatti, i concorrenti si trovano spesso su fronti opposti, diventando protagonisti dei confronti più accesi di quest’edizione del reality di Canale 5. Ebbene, dopo diversi scontri, sia all’interno della Casa che durante le dirette, Jonas sembra tutt’altro che intenzionato a deporre l’ascia di guerra.

Carlotta Vendemmia replica al Grande Fratello: "Non volevo lasciare Mattia"/ La busta rossa scatena il caos

Anzi, il gieffino starebbe addirittura elaborando una strategia per eliminare il coinquilino, confermando che la tensione tra i due è ormai arrivata al punto di non ritorno. Mentre si trovava in giardino con Simone, Domenico e Francesca, ha chiesto ai coinquilino di non mettere più Omer tra i preferiti, dandogli così la possibilità di essere nominata dagli altri concorrenti e, chiaramente, da lui. Una dichiarazione pesante, che ha attirato molte critiche sul web.

Simone De Bianchi innamorato di Anita Mazzotta al Grande Fratello?/ "Evito di guardarla. Jonas..."

Omer e Jonas nemici al Grande Fratello: le ultime novità

“Per la prossima nomination andrà forte, ma non appena smaschereranno il fatto che sta strumentalizzando ogni cosa, il pubblico se ne renderà conto“, ha poi detto Jonas. Fino ad adesso, infatti, Omer ha ricevuto molto supporto dal pubblico, che sta apprezzando il suo carattere schietto e senza peli sulla lingua. D’altro canto, Jonas divide maggiormente il pubblico, tra chi tifa fortemente per lui e chi, invece, lo vorrebbe fuori dalla Casa il più presto possibile. A questo punto, non resta che continuare a seguire il Grande Fratello per capire cosa succederà.