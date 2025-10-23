La compagna di Domenico è una furia contro Benedetta: gli insulti social dopo il confronto in diretta al Grande Fratello, cos'ha detto

Nuovo dramma al Grande Fratello. Durante l’ultima puntata del reality, c’è stato uno scontro in diretta tra Benedetta Stocchi e Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio. Il motivo? Nelle ultime settimane, Benedetta si sarebbe avvicinata in maniera particolare a Domenico, scatenando la reazione furiosa della fidanzata. Secondo quest’ultima, infatti, si sarebbe superato il limite della normale amicizia, motivo per il quale è rimasta ferita da quanto visto nella Casa.

Dal canto suo, Benedetta ha chiarito che non c’era intenzione di mancare di rispetto e che si trattava di un fraintendimento e di non essere interessata affatto a Domenico. Tuttavia, le scuse non hanno completamente rassicurato Valentina, che, anche dopo la puntata, sembra essere ancora molto arrabbiata. Difatti, nelle ultime ore, la donna si è sfogata sui suoi profili social, lanciando un pesante attacco alla gieffina, che ha scatenato non poche critiche tra gli spettatori del reality.

La compagna di Domenico si scaglia contro Benedetta: cos’è successo dopo il Grande Fratello

Nelle ultime ore, Valentina ha avuto un duro sfogo su TikTok, dove si è scagliata ferocemente contro Benedetta: “Questa signorina non ha nemmeno rispetto per se stessa! Vergognati! Cara Benedetta vuoi la guerra e quella ti farò! Ricordati che gli uomini quando hanno una figlia ed una compagna non si toccano, fatemi fuori questo essere inutile! Lui tutto quello che fa sarà anche senza malizia ma lei sta oltrepassando qualsiasi limite. Tra poco gli toglierà il pantalone“. Insomma, parole forti, che hanno scatenato molte critiche tra i seguaci del Grande Fratello, i quali hanno invece preso le parti di Benedetta, ritenendo il tutto eccessivo.