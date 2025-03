Tommaso Franchi fa una figuraccia al Grande Fratello. Durante la puntata di questa sera, giovedì 13 marzo, si è parlato del presunto outing di Zeudi Di Palma ai danni di Mariavittoria Minghetti. Negli ultimi giorni sui social è circolato un video in cui si vede l’ex Miss Italia raccontare che Mariavittoria le avrebbe confessato di sentirsi spesso attratta dalle donne e di aver avuto, in passato, dei feeling inaspettati con alcune sue amiche. Da qui, è nata una forte polemica, con molti che l’hanno accusata di aver svelato un aspetto così intimo della vita intima di Mariavittoria senza il suo consenso.

“Tu rappresenti anche la comunità LGBTQ, a te sembra giusto dover parlare di un fatto così privato dato che Mariavittoria non ne ha mai parlato apertamente? E come mai ti viene solo adesso dire questa cosa?”, le ha detto Signorini, insinuando una presunta strategia della terza finalista. “Non mi sarei mai azzardata, forse ho percepito male io, ma era una confessione che ci eravamo fatte. Perdonatemi”, ha risposto Zeudi, scusandosi con la coinquilina. La dottoressa, però, ha subito ‘discolpato‘ la 23enne, non prendendosela più di tanto.

Tommaso Franchi commenta la presunta bisessualità di Mariavittoria al Grande Fratello: scoppia la polemica

Dopodiché, Alfonso Signorini ha chiesto un parere al fidanzato di Mariavittoria, Tommaso Franchi. Da lì, però, è nato uno scambio che ha fatto storcere il naso a molti. L’idraulico, infatti, ha ammesso di non essersi infastidito. Al contrario, ha detto senza problemi che non sarebbe geloso se la sua fidanzata avesse un flirt con una donna, mentre reagirebbe diversamente se si trattasse di un uomo. “Mi aveva fatto presente che gli piacevano anche le donne. Per me va bene, per come sono fatto io, non riesco ad essere geloso. Se lei dovesse avere un flirt con una donna, non mi dà noia quanto per un uomo. Strano però”, ha spiegato Tommaso tra le risate.

“Anzi magari tu ci sguazzi, eh beh, mica scemo Tommaso”, ha commentato Signorini ridendo. Tuttavia, in molti non hanno apprezzato questo discorso, giudicandolo simile alla classica chiacchierata da spogliatoio, in cui alcuni uomini si ‘entusiasmano’ all’idea di due donne insieme solo in chiave sessuale, senza considerare ovviamente l’aspetto romantico. Insomma, una figuraccia che è sembrata sminuire la bisessualità e, più in generale, le donne e che poteva essere evitata, soprattutto in prima serata al Grande Fratello.