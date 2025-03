Nella puntata del Grande Fratello di giovedì, 13 marzo, Giglio ha ricevuto un’emozionante sorpresa da parte della madre Annalisa. L’ultima settimana è stata piuttosto difficile per il parrucchiere, entrato in crisi dopo aver ricevuto delle dure critiche da parte di Stefania Orlando. Quest’ultima, infatti, l’ha accusato di non essersi mai esposto durante il suo percorso nella Casa, dicendo la sua soltanto per difendere Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Da lì, è scoppiata un’accesa lite tra Stefania e Giglio, al termine della quale il 24enne è persino scoppiato a piangere.

Alla luce di tutto ciò, in puntata, il GF ha voluto fargli un regalo, sorprendendolo con una visita della sua amata mamma. I due, infatti, hanno un legame molto stretto e, in questi mesi, Luca Giglioli (questo il suo vero nome) ha sentito molto la sua mancanza. Prima di salutarla, il gieffino non ha potuto fare a meno di chiederle di Yulia Bruschi, la fidanzata conosciuta proprio nella Casa più spiata d’Italia. Lo scorso dicembre, Yulia ha dovuto abbandonare il reality per via di una causa legale con l’ex fidanzato, lasciando in sospeso la loro storia d’amore. Tuttavia, la replica della donna ha gelato il figlio.

Yulia Bruschi e Giglio ai ferri corti: la frase della mamma al Grande Fratello non è passata inosservata

“Yuli?”, ha chiesto Giglio alla mamma mentre la salutava prima di rientrare nella Casa. “Non lo so, no”, ha replicato frettolosamente la signora Annalisa, troncando il discorso. Sebbene Alfonso Signorini non abbia menzionato questo dettaglio nella diretta, ai telespettatori la frase non è certamente sfuggita, tanto da farla circolare su tutti i social. Com’è noto, dopo la sua uscita dalla Casa, Yulia Bruschi è stata al centro di diversi gossip. Prima, è stata beccata insieme ad un ex tentatore di Temptation Island in un locare. Dopodiché, invece, è stata paparazzata insieme al suo ex fidanzato, Simone Costa.

La foto dei due ex insieme ha subito fatto storcere il naso, considerando che la giovane toscana ha dovuto abbandonare la Casa proprio per via di una causa legale con lui. Dopo aver negato qualsiasi coinvolgimento romantico con Simone, lui l’ha subito smentita, rivelando di aver persino dormito con lei. Negli ultimi giorni, inoltre, ha mostrato una dedica che Yulia gli avrebbe scritto lo scorso febbraio, in cui dichiarava di amarlo. Da allora, la giovane non è più tornata nello studio del Grande Fratello, poiché pare sia stanca di ricevere critiche e attacchi. Cosa penserà ora Giglio dopo la risposta della mamma? Chissà…