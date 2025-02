Sembra essere definitivamente finita la storia tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Da settimane, i due erano in crisi, con il modello milanese che sembrava cercare quasi quotidianamente pretesti per litigare. Il culmine è poi arrivato ieri, 26 febbraio, quando Lorenzo ha accusato la fidanzata di essere gelosa di Chiara Cainelli. Tuttavia, ciò che lo ha fatto infuriare non è stata tanto la gelosia in sé, quanto il fatto che Shaila negasse tutto ciò pubblicamente. Di conseguenza, Lorenzo ha insinuato che la ballerina avrebbe parlato male di Chiara sotto le coperte, creando quindi una situazione a dir poco tesa.

Da lì, nella notte, è scoppiato un vero e proprio caos. Gli “Shailenzo” hanno avuto una lite furiosa, culminata con Lorenzo che, in preda alla rabbia, ha lanciato via i suoi vestiti e urlato insulti contro Shaila. Non è chiaro cos’abbia scatenato una reazione del genere da parte del modello, ma il suo comportamento ha suscitato una forte ondata d’indignazione sul web. In tanti ritengono che la loro sia una relazione tossica e che Shaila dovrebbe smettere di giustificare gli atteggiamenti del fidanzato. A pensarla così sembra essere anche Federica, una delle migliore amiche della ballerina.

La migliore amica di Shaila Gatta non supporta Lorenzo Spolverato: caos al Grande Fratello

Dopo l’ultima accesa lite tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, le persone vicine alla ballerina sembrano sempre più convinte che il gieffino non sia l’uomo giusto per lei. Difatti, la sua migliore amica Federica ha messo mi piace ad un video pubblicato su X da una fan della ballerina con la didascalia: “Amore tu brilli da sola e anche di più”. Nel video in questione, l’ex velina si sfogava proprio sulla crisi con Lorenzo, commentando: “Io se non sto più bene con te, io non ci sto con te solo perché devo mantenere un rapporto. Io non ho bisogno di video o di stare con qualcuno qua dentro per andare avanti, io sono io e brillo ugualmente, non ho bisogno di lui”.

Insomma, è difficile dare torto a Federica dopo quanto accaduto nelle ultime ore tra Shaila e Lorenzo. L’ex velina, infatti, pare essere arrivata proprio al limite, scegliendo di mettere un punto alla storia con l’ormai ex fidanzato. Secondo lei, il 28enne ha ancora troppi problemi personali da risolvere e, in questo modo, non fanno altro che farsi del male a vicenda. Di conseguenza, pur provando ancora un forte sentimento nei suoi confronti, ha preso la decisione di lasciarlo. La ballerina riuscirà a restare ferma sulla sua posizione fino alla fine del Grande Fratello? Chissà…