È scoppiata una passione irrefrenabile tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. Dopo mesi di sola amicizia, nelle ultime settimane i due si sono avvicinati, fidanzandosi ufficialmente. Pochi giorni fa, durante una notte in Tugurio, hanno avuto la loro prima notte d’amore, evidenziata da un dettaglio che non è passato inosservato. Ieri sera, 14 febbraio, hanno festeggiato un San Valentino particolare, cenando insieme al resto delle coppie della Casa: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli.

Ovviamente, le tensioni si sono accese ed è scoppiata la lite tra Helena e Shaila. Tuttavia, l’atteggiamento della brasiliana non è affatto piacere a Javier, scatenando una discussione tra di loro. Una volta tornati in Casa, i due si sono scontrati e l’argentino ha persino detto di non essere sicuro di volere una relazione con una persona che si comporta in questo modo. Nel corso della notte, però, pare che i due abbiano fatto pace. La mattina seguente, Zeudi Di Palma si è confidata con le sue amiche, rivelando di aver sentito dei rumori inequivocabili vicino al suo letto.

Notte di passione tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello: la reazione di Zeudi Di Palma

“Sono rimasta un po’ traumatizzata. Questa mattina mi è venuto anche un po’ difficile salutare. Ieri io non mi sentivo bene, ho preso la melatonina e sono andata a dormire prima, infatti non ho dato la buonanotte a nessuno. A un certo punto inizio a sentire piangere qualcuno, pensavo stesse piangendo Shaila. E invece ragazzi non era un pianto”, ha detto Zeudi, chiacchierando in piscina con Shaila e Chiara Cainelli. “Era un orgasmo?”, ha chiesto Chiara. “Purtroppo“, ha risposto l’ex Miss Italia, prima che la regia cambiasse inquadratura. Chiaramente, il riferimento era proprio ai suoi due “ex”, ovvero Javier ed Helena.

Shaila e Chiara hanno subito criticato i coinquilini, sostenendo che vogliano solo ostentare il loro amore. Zeudi sembra esserci rimasta davvero male, tanto da sfogarsi di nuovo anche nel pomeriggio. “Io con Helena devo parlare, perché la cosa che è successa ieri a me ha urtato proprio. Mi sono sentita in imbarazzo. Stavo nel letto e mi sono sentita a disagio da alzarmi”, ha spiegato la modella a Jessica Morlacchi, prima che la regia del Grande Fratello censurasse ancora una volta il discorso. Questo scottante tema verrà affrontato nella prossima puntata del reality? Chissà…