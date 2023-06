Grande Fratello, nuova edizione sarà Vip o Nip?/ Grandi novità: “Niente influencer, i concorrenti saranno…”

Grande Fratello 8, l’esperto di gossip Amedeo Venza: “La porta rossa sarà varcata nuovamente da persone famose ma che non abbiano mai fatto un reality”

Grande Fratello Vip o Nip? Sta giungendo il momento della rivoluzione per il reality show targato Mediaset. I telespettatori si stanno chiedendo ancora se a settembre andrà in onda la versione Vip o quella Nip. In realtà, non c’è più alcun dubbio al riguardo. Infatti, di recente la produzione ha confermato che la casa più spiata d’Italia ospiterà volti sconosciuti nel mondo dello spettacolo, aprendo i casting a tutti. Ma pare che la prossima edizione del Grande Fratello non rappresenterà proprio un ritorno indietro nel passato, ai primi anni del programma.

Grande Fratello Vip chiude, torna alla versione Nip?/ L'indiscrezione e un frate...

Amedeo Venza, esperto di gossip, tra le sue Instagram Stories ha posto l’accento svelando al tempo stesso chi potrebbe varcare la fatidica Porta Rossa: “Ma questo GF sarà Vip o Nip??? E’ quello che tutti si chiedono dal momento che la porta rossa sarà varcata nuovamente da persone famose ma che non abbiano mai fatto un reality o nello specifico il GF Vip o Nip“. Sul futuro del reality pare proprio che l’intento sia quello di optare per un cast misto composto da personaggi famosi (o presunti tali) e da ‘gente comune’. E proprio questo negli ultimi giorni ha stuzzicato la curiosità di Viola Valentino che si è candidata tra le pagine di Dagospia: “Al Grande Fratello parteciperei pure, ma con gente normale non con vip”.

GF Vip, un prete concorrente nella prossima edizione?/ Fra Alfredo si candida: la risposta di Signorini

Grande Fratello 8, nel cast solo ‘qualche Vip forte’

Secondo quanto riporta, invece, Alessandro Rosica, noto sui social come Investigatoresocial, sembrerebbe che Alfonso Signorini, per la prossima edizione del Grande Fratello abbia ormai deciso di inserire nel cast anche “qualche Vip forte”. Dunque, nel loft di Cinecittà dovrebbero andare a convivere volti sconosciuti nel mondo dello spettacolo e solo 4 o 6 persone note sul piccolo schermo. Oltre questo, pare che il conduttore del programma dovrà evitare di far varcare quella porta rossa agli influencer, come invece è accaduto nel corso delle sette edizioni del Grande Fratello.

Giuseppe Cruciani nuovo opinionista del GF Vip 8?/ Signorini spiazza tutti

Tale decisione sarebbe arrivata dai piani alti. “Il motivo? Arriva direttamente dall’alto”, si legge in questa nuova indiscrezione. Oltre questo, l’esperto di gossip anticipa che la durata della prossima edizione del Grande Fratello – che vedrà alla conduzione ancora Alfonso Signorini – dovrebbe essere di circa 4 mesi. Ci sarà solo l’opzione di allungare la durata prevista di un mese e non di più. E anche tale decisione dovrebbe essere giunta dai piani alti. Nel corso della settima edizione Pier Silvio Berlusconi ha mostrato tutta la sua disapprovazione per quanto stava accadendo nel reality condotto da Alfonso Signorini. La sua opposizione alle dinamiche nate nel reality show di Signorini ha portato a più di una squalifica.













© RIPRODUZIONE RISERVATA