Grande Fratello, la regia dimentica il microfono del confessionale aperto: "Gli autori sono già bolliti dopo tre ore"

Ieri sera ha preso il via la nuova edizione del Grande Fratello su Canale Cinque, per la prima volta targata Simona Ventura. E non sono mancati dei siparietti curiosi nel post puntata, in particolare la regia è finita nel mirino dei social dopo che una chiamata nel confessionale è divenuta, a causa di un microfono rimaso aperto, diffusa a tutti gli altri concorrenti. L’audio si è infatti propagato per tutta la Casa e i concorrenti hanno avuto modo, almeno nella fase iniziale, di ascoltare i dialoghi direttamente dal confessionale. I telespettatori di Mediaset Extra, che seguivano la diretta notturna, si sono subito accorti del dettaglio e hanno iniziato a commentare sui social l’accaduto, ovviamente lasciandosi andare anche a un po’ di ironia a riguardo.

“In regia dopo tre ore di puntata sono già cotti, incredibile” si legge tra i commenti ironici che hanno invaso il web dopo la prima diretta stagionale del Grande Fratello. Il reality ha preso il via su Canale Cinque e come di consueto al termine della puntata, i più curiosi hanno traslocato su Mediaset Extra.

Grande Fratello, i social si dividono dopo la prima puntata

La prima messa in onda del Grande Fratello ha scatenato i social, come era lecito attendersi e vista anche la curiosità per la prima volta di Simona Ventura al timone. La conduttrice che per anni ha guidato L’Isola dei famosi ha ben figurato, anche se non sono mancati i nostalgici di Alfonso Signorini:

“Ci manca Alfonso, dopo anni eravamo abituati a lui”. Il presentatore aveva preso il timone del reality nel 2020 e dovrebbe tornare in inverno con la nuova edizione dedicata ai vip. Vedremo se i telespettatori riusciranno ad affezionarsi anche a Simona Ventura, con la maggior parte dei telespettatori che sembra comunque aver gradito l’esperienza con Super Simo.

