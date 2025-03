Grande Fratello: il direttore di canale 5 risponde al Codacons

Lunedì 31 marzo 2025, dopo sei mesi e mezzo, chiuderà ufficialmente il Grande Fratello. Quella attualmente in onda è stata un’edizione ricca di polemiche sul web con episodi che hanno più volte sollevato dubbi e portato il web a chiedere anche provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni concorrenti. A scagliarsi contro il reality è stato anche il Codacons che ha chiesto anche la chiusura del programma. A cinque giorni dalla finalissima, al Codacons, ha risposto il direttore di canale 5 che, non solo ha difeso il programma, ma anche le scelte di Pier Silvio Berlusconi.

Lorenzo Spolverato, la reazione all'uscita di Shaila Gatta/ "Non vedo l'ora di vederla. Non ha mai avuto..."

“Mi permetto di rispondere alle vostre osservazioni, evidenziando come il programma (Grande Fratello, ndr), a nostro avviso, rispetti norme e regolamenti e, senza dubbio, la dignità umana. […] Pier Silvio Berlusconi, pur avendo tracciato una chiara linea editoriale per un’offerta televisiva moderna e di qualità, non può esercitare un controllo diretto su ogni dettaglio delle trasmissioni. È compito delle produzioni e della direzione di rete garantire il rispetto di tali principi”, si legge nella lettera visionata dall’Adnkronos.

Grande Fratello, nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: "Provochi solo"/ "Fa la vittima"

Il Codacons replica al direttore di canale 5

“Come in ogni contesto di interazione tra persone reali, possono verificarsi episodi più o meno edificanti e, quando emergono situazioni eccessive, la rete interviene con attenzione. Tuttavia, bollare un intero programma come ‘trash’ a causa di singoli episodi sarebbe una semplificazione ingiusta e fuorviante”, ha concluso Scheri.

A replicare al direttore di canale 5 è stato ancora una volta il Codacons: “Non si possono ignorare episodi di bestemmie, atti osceni, sesso esplicito e comportamenti violenti che non solo sembrano essere stati trasmessi senza un’adeguata moderazione, ma talvolta persino spettacolarizzati“, ha fatto sapere l’associazione che ha citato i singoli episodi.

Jessica Morlacchi asfalta Chiara al GF: "Viperella, le piace fare il teatrino"/ Lei: "Parla solo in puntata"