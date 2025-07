Sono passati circa quattro mesi dalla fine dell’ultima edizione del Grande Fratello e, con la nuova stagione ormai alle porte, è tempo di bilanci. A tirare le somme su come i protagonisti del reality stanno affrontando il loro “post-GF” ci ha pensato Grazia Sambruna, che durante tutta la durata del programma ha seguito da vicino i concorrenti, commentandoli con le sue ormai famose “pagelle“. Nel corso del reality, la giornalista non ha risparmiato critiche, bocciando più volte anche alcuni dei finalisti più discussi, come Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma.

Negli ultimi mesi, però, sembra aver cambiato opinione su alcuni di loro. Grazia ha infatti pubblicato una nuova classifica dal titolo “Grande Fratello e poi”, dedicata proprio a come i concorrenti stanno gestendo la visibilità e le opportunità dopo la fine del programma. Ebbene, a sorpresa, la giornalista ha promosso Lorenzo e Shaila, dando ad entrambi dei 7, mentre ha continuato a criticare Zeudi. D’altro canto, ha stroncato Beatrice Luzzi, dandole addirittura un due.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta rivalutati dopo il Grande Fratello: dettagli

Durante i mesi passati nella Casa più spiata d’Italia, Lorenzo Spolverato è stato tra i concorrenti più criticati, finendo spesso nel mirino per alcuni comportamenti giudicati aggressivi e sopra le righe. Ma, una volta finito il Grande Fratello, Lorenzo ha stupito tutti mostrando un lato completamente diverso di sé: sempre sorridente, gentile, lontano da polemiche e anzi, pronto a difendere l’ex fidanzata Shaila Gatta dagli attacchi ricevuti sui social dopo la loro rottura. Un cambiamento talmente netto che anche Grazia Sambruna, da sempre molto severa nelle sue “pagelle”, gli ha dato un bel 7, scrivendo: “Letteralmente un’altra persona e dimostra come e quanto i concorrenti del reality là dentro abbiano un copione. Comunque, meglio così“.

D’altro canto, invece, la giornalista de Il Corriere della Sera è rimasta della stessa opinione su Zeudi, attaccando ancora una volta il suo fandom, considerato da molto tossico. “La ventitreenne è ostaggio di chi la sostiene, anche economicamente. Si ritrova nella difficile situazione di non poter vivere in piena libertà, rischiando di scontentare queste persone”, ha scritto la Sambruna.