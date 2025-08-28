Cristina Plevani si propone come nuova opinionista del Grande Fratello: cos'ha detto

Cristina Plevani prossima opinionista del Grande Fratello? Sono passate diverse settimane dalla vittoria dell’ex gieffina all’Isola dei Famosi, arrivata a venticinque anni di distanza dal suo storico trionfo nella prima edizione del GF. Oggi, Cristina si sta godendo il nuovo momento di popolarità e non nasconde di avere un altro obiettivo ben preciso: tornare nel reality che l’ha resa famosa, ma questa volta non come concorrente bensì nelle vesti di opinionista. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, l’ex naufraga ha raccontato di voler vivere appieno questo periodo di attenzione mediatica, dopo essere rimasta a lungo lontana dai riflettori.

Per questo, sta puntando ad una nuova opportunità professionale, proprio accanto a Simona Ventura nella prossima edizione del GF. “Alla fine non chiedo molto, fare l’opinionista”, ha detto. Negli ultimi giorni sono circolati diversi nomi sui possibili nuovi opinionisti che affiancheranno la Ventura e tra i più citati spuntano quelli di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e, a sorpresa, anche quello della Plevani.

Cristina Plevani torna al Grande Fratello? Cos’ha detto

Dopo l’appello di Cristina Plevani, la giornalista di Oggi le ha fatto notare che avrebbe puntare ancora più in alto, magari a una fiction come Don Matteo. Ma, Cristina non si è fatta problemi a replicare con fermezza e ha detto: “Esprimere un’opinione è una cosa, recitare è un’altra… Non so se avrei le capacità“. Tuttavia, non ha escluso nulla. Difatti, se le proponessero un cameo o una parte più importante, non direbbe certo di no. Simona Ventura accetterà la proposta della Plevani per l’imminente edizione del GF? Chissà…