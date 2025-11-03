Il Grande Fratello rischia di chiudere in anticipo? Promesse di Simona Ventura infrante e ascolti deludenti.

Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 da ben venticinque anni, quest’anno c’è Simona Ventura al timone del noto reality. Prima di approdare sul piccolo schermo con la nuova edizione la conduttrice aveva fatto alcune promesse ai telespettatori. Innanzitutto aveva parlato di un ritorno alle origini, assicurando che sarebbero tornati elementi già visti in passato e che da tempo erano stati abbandonati.

Grande Fratello 2025, cambia la programmazione: mossa Mediaset per gli ascolti flop?/ Ecco quando va in onda

Le promesse riguardavano anche il cast del Grande Fratello, Simona Ventura aveva rivelato che nella casa più spiata dagli italiani sarebbero entrate solo persone comuni e che non sarebbero cambiate dalla prima puntata. Inizialmente, infatti, era stato detto che non si sarebbero state uscite e successivi rientri oppure entrare durante tutta la durata del reality. Le cose però non sono andate davvero così.

Pagelle Grande Fratello 2025, puntata 20 ottobre/ Bruganelli oscura gli opinionisti, Jonas sbaglia e crolla

Il Grande Fratello rischia di chiudere in anticipo? Promesse infrante e ascolti deludenti

La produzione non voleva che il cast del reality cambiasse in corso d’opera perché voleva evitare che il gioco venisse falsato dal momento che chi arriva da fuori è al corrente di ciò che accade fuori dalla casa. Più volte però questa ‘regola’ è stata infranta, Anita nelle scorse settimane aveva abbandonato il Grande Fratello a causa di un gravissimo lutto, la morte della madre, però dopo oltre dieci giorni ha deciso di tornare nella casa. Naturalmente mentre era fuori ha avuto la possibilità di conoscere molte informazioni.

ELIMINATO GRANDE FRATELLO 2025: CHI È QUINTA PUNTATA?/ Salvi Mattia e Matteo, fuori Bena: "Resto me stesso"

Anche Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio, è approdata al Grande Fratello nei panni di ospite per qualche giorno nonostante fosse a conoscenza di varie dinamiche e informazioni. La produzione del reality potrebbe aver optato per queste novità con la speranza di ottenere migliori risultati dal punto di vista degli ascolti. Le cose però non sono andate così, lo share infatti continua a diminuire. Da un po’ si vocifera che il programma potrebbe chiudere in anticipo, al momento però la notizia non è stata ancora ufficializzata.