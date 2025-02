Grande Fratello, tensione tra due autori: cosa è accaduto

Un curioso episodio è andato in scena durante la scorsa notte al Grande Fratello, il tutto mentre i vari gieffini riposavano. A due autori sono rimasti i microfoni accessi e tra di loro è scattato un battibecco, con un uomo che si è rivolto alla sua collega su delle mansioni da svolgere, rimandate sul momento:

“Va bene dai, poi le facciamo insieme, magari te li vengo a portare qua, poi si fanno insieme, anche io me li sto portando qua” si sente al microfono acceso. Arriva poi la pronta risposta da parte del collega: “Ora non stai facendo niente, mi stai facendo arrabbiare, non stai facendo niente eh” lo sfogo finito immediatamente in tendenza anche sui social. Battibecco che ha spinto la regia a porre fine alla questione, interrompendo la diretta dopo pochi istanti.

Grande Fratello, il battibecco tra gli autori non passa inosservato

Sui social la questione è divenuta immediatamente virale, con i telespettatori che sono intervenuti su X per commentare l’accaduto, visto che alcuni sono riusciti a immortalare il momento in diretta. E c’è ovviamente chi si è domandato se fosse tutto ok: “Ma va tutto bene tra gli autori del Grande Fratello?” si legge tra i commenti spuntati sui social tra la notte e la mattina.

Inevitabilmente il prolungamento del Grande Fratello fino al prossimo maggio, con già cinque mesi alle spalle di programma sembra aver logorato fisicamente e mentalmente la squadra di autori, chiamata come noto a lavorare anche la notte per fare in modo che la vita nel loft più spiato d’Italia scorra serenamente e che non ci siano intoppi televisivi. Ma questa volta l’autogol è stato messo a segno dagli autori del Grande Fratello stessi.

