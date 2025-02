Un nuovo, ennesimo battibecco nella casa del Grande Fratello fra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, senza dubbio la coppia più “esplosiva” della casa più spiata d’Italia. Dopo i continui tira e molla, e i lasciarsi e riprendersi, nella tarda serata di ieri i due si sono nuovamente scontrati. Come riferito dal sito ufficiale del reality di casa Mediaset, dopo cena l’ex velina di Striscia La Notizia ha esternato al fidanzato il proprio malumore in quanto lo stesso Lorenzo non avrebbe mantenuto la parola data, ovvero, trascorrere dei momenti assieme.

Lui avrebbe infatti preferito stare con Giglio, tralasciando quindi Shaila, e ciò non è affatto piaciuto alla ballerina di Aversa. Lorenzo non ha però accolto la tesi della 28enne, rimandano al mittente ogni accusa e dicendole che la verità era diversa dal suo racconto, per poi liquidarla con un “pensa quello che vuoi”, e domandosi quale senso avesse tale rimprovero. Per Lorenzo Spolverato la fidanzata sembra quasi voler cercare lo scontro di proposito, dicendole che gli avrebbe fatto piacere passare del tempo assieme: “Ma tu volevi arrivare a questo per poi litigare”, le parole riprese dalle telecamere del Grande Fratello presenti in cucina.

GRANDE FRATELLO, LITE SHAILA LORENZO: LEI CERCA DI RINCUORARLO MA…

Ovviamente Shaila la pensava diversamente, sottolineando che le sue intenzioni erano ben altre, e che semplicemente volesse esternargli il suo disappunto e affrontando l’argomento in maniera tranquilla, senza alterarsi ne alzare la voce. Insomma, l’ennesimo scontro per una visione diversa delle cose: per Lorenzo Spolverato si tratta di un vero rimprovero, mentre per l’ex velina di Striscia La Notizia di una discussione costruttiva, attraverso cui affrontare il problema e chiarire la situazione.

“Non te lo sto rinfacciando – cerca di rincuorarlo lei – se tu vuoi capire questo bene, ti sto cercando di far capire cosa è successo da fuori”, ma il modello si è poi allontanato, facendo cadere definitivamente l’argomento. I due torneranno a riavvicinarsi dopo questa ennesima lite? Potrete scommetterci.

