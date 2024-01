Grande Fratello, liti e Casa spaccata in due/ Fiordaliso: “Ci sto male”, Giuseppe: “Sono a disagio”

Casa spaccata al Grande Fratello 2023: la reazione di Beatrice Luzzi

La Casa del Grande Fratello è spaccata in due. Si sono ormai creati gruppi e sottogruppi che rendono difficile anche mangiare a tavola insieme. Lo fa notare Alfonso Signorini nel corso della nuova diretta del reality di Canale 5, mostrando delle immagini più che eloquenti dell’atmosfera che si vive tra le mura di Cinecittà. C’è a chi però questa situazione va bene, perché più tranquilla rispetto a quella precedente, come Beatrice Luzzi.

Grande Fratello 2023, 31a puntata/ Diretta e eliminato: Beatrice Luzzi "Paola e Letizia storia fake"

“I gruppi ci sono sempre stati. – fa notare l’attrice – Adesso non si tratta di gruppi uno contro l’altro, ma che dopo tanti mesi ci conosciamo e c’è meno voglia di confrontarsi. È più uno scegliere una comitiva da frequentare, ma non vedo ostilità.”

Garibaldi e Fiordaliso in difficoltà al Grande Fratello 2023 per le divisioni che si sono create

Chi però non è d’accordo col punto di vista di Beatrice è Giuseppe Garibaldi. Il gieffino non apprezza la situazione che si è creata e, anzi, accusa i nuovi entrati, Sergio e Stefano, di aver aggravato questa situazione di divisione. “Vedere loro che influiscono su questa divisione mi fa male. – ha ammesso – Anche io la vivo con disagio, accuso questa spaccatura. Nonostante tutti i litigi siamo sempre stati in grado di riunirci.” Stesso disagio quello che prova Fiordaliso, che ha infatti ammesso: “Questa situazione non mi fa stare bene perché io voglio bene a tutti i gruppi. Purtroppo c’è un pinto di non ritorno e la Casa non torna indietro.”

Fiordaliso, flirt con Gianni Morandi in passato? "Mi sarebbe piaciuto, ma…"/ La rivelazione spiazzante!

© RIPRODUZIONE RISERVATA