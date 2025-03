Amanda Lecciso è stata una delle pochissime concorrenti perfette del Grande Fratello 2024/25. Entrata come la sorella di Loredana Lecciso e cognata di Al Bano Carrisi, con il passare del tempo si è fatta apprezzare dal pubblico per essere semplicemente Amanda. Con la disinvoltura che l’ha contraddistinta da sempre, ha rimesso tutti al proprio posto respingendo ogni accusa al mittente. Inoltre si è sempre mostrata al fianco di chi ne aveva bisogno: ha aiutato Luca Calvani nei suoi momenti bui, è stata vicina a Jessica Morlacchi nei suoi deliri, non ha messo alla gogna Helena Prestes neanche quando ha lanciato un bollitore.

In un’intervista a Chi, Loredana Lecciso ha commentato il percorso della sorella Amanda al GF. La leccese ha conquistato il cuore del pubblico con il suo atteggiamento pacato ed elegante, distinguendosi da tutti gli altri concorrenti. La compagna di Al Bano ha dichiarato che la sorella, che si è dichiarata a Iago Garcia, ha superato le sue aspettative: “Ha fatto meglio di quanto avrebbe fatto chiunque, persino io, che fino a ora pensavo di essere la persona più paziente del pianeta”. Inoltre, ha anche sottolineato la capacità di mantenere sempre un comportamento composto nonostante le difficoltà: “Si è distinta per garbo e stile”, nonostante la scelta di alcune persone vicine a lei nella Casa di voltarle le spalle.

Dopo aver parlato della sorella, la Lecciso ha accennato a una possibile partecipazione al Grande Fratello: “Adesso lo danno tutti per scontato, comunque è proprio un bel reality”. Le ultime indiscrezioni parlano di una diciannovesima edizione già confermata e con inizio a settembre 2025. Si festeggeranno i 25 anni del programma e, per celebrare i cinque lustri, gli autori starebbero pensando di riportare in gara alcuni concorrenti storici e persone comuni per le quali i casting inizieranno dopo la chiusura dell’edizione in corso.