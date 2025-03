Lorenzo Spolverato volta le spalle a Shaila Gatta al Grande Fratello. Sebbene si siano lasciati da diverse settimane, l’ultima puntata del GF sembra aver segnato definitivamente la fine degli “Shailenzo”. Dopo aver visto l’ex fidanzato sparlare di lei con Javier Martinez ed Helena Prestes, la ballerina è andata su tutte le furie, definendolo solo un giocatore accanito. Come se non bastasse, Lorenzo ha anche dato ragione a Stefania Orlando, che ha accusato Shaila di averlo lasciato solo per questioni di strategia. Alla luce di tutto ciò, i due hanno preso le distanze non solo come fidanzati, ma anche come “amici“.

Grande Fratello: chi è l'eliminato tra Chiara Cainelli, Helena Prestes e Giglio? I sondaggi/ Colpo di scena

Dopo la fine della diretta, gli animi si sono scaldati ancora di più e, in tarda notte, è scoppiata una lite furiosa tra Helena e Zeudi Di Palma. Non è ben chiaro come sia iniziata, ma la brasiliana ha accusato la coinquilina di averle persino sputato dell’acqua addosso. Nella discussione, sono intervenute anche Shaila e Chiara, che hanno cercato di difendere e allontanare Zeudi, mentre Helena continuava a rincorrerle per spiegare loro cosa fosse successo. Ebbene, anche Lorenzo ha espresso la sua opinione sulla vicenda, schierandosi inaspettatamente dalla parte della Prestes.

Grande Fratello, Federico Chimirri attaccato dai fan di Zeudi Di Palma/ "Non giudico la sessualità, ma..."

Lorenzo Spolverato si schiera dalla parte di Helena Prestes: cos’è successo nella notte al Grande Fratello

Dopo la lite, gli inquilini si sono ritrovati insieme in camera, quando ad un certo punto si è sentito Lorenzo Spolverato dire: “La potenza del gruppo”. Sebbene non abbia fatto nomi, in tanti hanno subito pensato che si stesse riferendo al trio composto da Shaila, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. “Eh, non mi piacciono per niente”, ha risposto Mariavittoria Minghetti. “Spero di non aver mai fatto così tanto, ditemelo che mi faccio due domande”, ha aggiunto Lorenzo, che, fino a qualche giorno fa, era parte del gruppo delle tre ragazze. Insomma, a due settimane dalla fine, Spolverato è tornato improvvisamente amico con Helena, difendendola addirittura contro la donna che dice di amare.

Helena Prestes, crollo dopo lite con Javier al GF: "Non credo sia l'uomo giusto per me"/ "Non mi fido"

Secondo Lorenzo, Shaila sarebbe “manipolata” dalle sue amiche e, per questo, avrebbe deciso di allontanarsi da lui. In particolare, ha puntato il dito contro Zeudi, accusandola di aver fatto il “lavaggio del cervello” all’ex fidanzato. Dal canto suo, l’ex velina non vuole più sapere niente di lui, essendo ormai convinta di essere solo stata presa in giro durante la loro relazione. Gli ‘Shailenzo‘ riusciranno a chiarirsi prima della fine del Grande Fratello? Chissà…