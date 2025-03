Lorenzo Spolverato in crisi dopo l’uscita di Shaila Gatta dal Grande Fratello: cos’ha detto

Lorenzo Spolverato amareggiato dopo l’uscita di Shaila dal Grande Fratello. Ieri sera, lunedì 24 marzo, Shaila è stata eliminata a sorpresa durante la semifinale del reality, perdendo contro Helena Prestes e Chiara Cainelli. In tanti pensavano che lo scontro finale sarebbe stato tra Helena e Shaila, tuttavia Chiara è riuscita sorprendentemente a batterla, grazie soprattutto ai fan di Zeudi Di Palma. Dopo la diretta, Lorenzo ha trovato il conforto di Mariavittoria, che, proprio come lui, si ritrova ad affrontare questi ultimi giorni senza il fidanzato Tommaso Franchi.

Shaila Gatta in lacrime dopo l’eliminazione al Grande Fratello/ “Lite con le fan di Zeudi”

Inizialmente, i due hanno analizzato l’esito del televoto, chiedendosi come abbia fatto Chiara a battere Shaila. Nonostante Chiara Cainelli abbia dimostrato di essere una concorrente forte e determinata, Shaila ha comunque portato avanti un percorso di sei mesi e mezzo, restando costantemente al centro delle dinamiche della Casa. Al che, Lorenzo ha iniziato a chiedersi se la relazione di coppia possa averla penalizzata in qualche modo, entrando in crisi. Mariavittoria, però, l’ha rassicurato, spiegandogli che lui non ha nulla a che vedere con l’uscita della ballerina.

Grande Fratello, Helena incredula per Chiara Cainelli in finale/ Battuta epica sugli aiuti di Alfonso e Zeudi

Shaila Gatta eliminata dal Grande Fratello: l’avvertimento di Lorenzo Spolverato

Successivamente, Lorenzo e Mariavittoria hanno fatto ipotesi sulla serata di Shaila e Tommaso fuori dalla Casa. Entrambi hanno pensato ad una possibile uscita in discoteca, che ha subito scatenato la loro gelosia. Ad un certo punto, Mariavittoria ha iniziato ad urlare a squarciagola il nome di Tommaso, seguita a ruota da Lorenzo, che ha ribadito alla ballerina di amarla. “Shaila, Tommaso, non andate a ballare! Tommaso, non toccare alcol”, ha urlato la dottoressa romana. “Shaila dove sei? Siamo gelosi! Fai la brava che ti ho messo anche il completino verde”, ha poi esclamato Spolverato, che poco prima aveva preparato la valigia della fidanzata.

Shaila Gatta eliminata al Grande Fratello: "Me l'aspettavo"/ "È il prezzo da pagare per essere sinceri"

Nel frattempo, Jessica Morlacchi li guardava incredula, regalando l’ennesimo meme esilarante con una delle sue reazioni ormai iconiche. Da quando Shaila è uscita dalla Casa, Lorenzo non fa altro che nominarla, dichiarando di non vedere l’ora di costruire un futuro con lei fuori dal Grande Fratello. Per ora, invece, la ballerina non è ancora tornata sui social, entrando in silenzio stampa. I suoi fan stanno aspettando impazientemente un suo “segno di vita”, dopo la delusione di ieri sera.

Lorenzo dopo l’uscita di Shaila: “Ora so che non vincerò il Grande Fratello”

Dopo l’uscita di Shaila dalla Casa, Lorenzo sembra aver capito di non poter vincere il Grande Fratello. Parlando con Mariavittoria , ha detto: “Ora so che il GF lo vince qualcun altro e non io. Per esempio ad oggi vedo un’Helena potenzialmente 10 volte più forte e amata di me, anche una Zeudi”. Tra l’arrivo dei numerosi aerei e gli ultimi esiti del televoto, il modello ha capito che a giocarsela potrebbero essere le due ragazze, complice il fandom che si è creato qualche mese fa per la loro amicizia “speciale”, ovvero le “Zelena“.

Secondo Lorenzo, però, Shaila avrebbe meritato la finale più di entrambe le ragazze. A detta sua, l’ex velina ha dimostrato maggiore coerenza e sincerità nel suo percorso, mentre Helena e Zeudi sono state spesso poco chiare ed oneste in questi mesi nella Casa. “La sincerità non ripaga sempre”, ha detto Lorenzo. Nonostante ciò, il 28enne milanese si è detto contento di essere l’unico uomo arrivato in finale, considerando già questo un traguardo e una vittoria personale.