Lorenzo Spolverato smascherato da un video al Grande Fratello. Dopo aver perso il televoto per la finale contro Zeudi Di Palma, Shaila Gatta ha riflettuto a lungo sul suo percorso nella Casa più spiata d’Italia. Alla fine, è arrivata alla conclusione di essersi focalizzata troppo sulla sua relazione con Lorenzo, trascurando sé stessa. Nei giorni scorsi, aveva già affrontato a lungo l’argomento con il ragazzo, che si era mostrato piuttosto comprensivo. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha ovviamente dedicato uno spazio alle riflessioni di Shaila, trasmettendo una clip intensa che includeva alcune sue dichiarazioni in confessionale.

Nel filmato, Shaila ammetteva di aver dato troppo peso ai capricci dell’ormai ex fidanzato, rischiando di sprecare la sua opportunità nel reality. Da lì, in tanti hanno elogiato la ballerina, sottolineando l’importanza della consapevolezza che ha raggiunto e incoraggiandola a proseguire da sola fino alla fine. Interpellato da Alfonso, Lorenzo ha inizialmente supportato Shaila, dicendole: “Se questo ti ha portato a capire che oggi tu vuoi metterti al primo posto per il resto della tua vita, anche nella relazione, allora io sono fiero di te perché ti amo”.

La vera reazione di Lorenzo Spolverato alle parole di Shaila Gatta al Grande Fratello: cos’ha detto durante la pubblicità

Nonostante le belle parole pronunciate in diretta verso Shaila Gatta, però, la vera reazione di Lorenzo Spolverato al suo sfogo sembra essere stata un’altra. Mentre andava in onda la clip, infatti, il 28enne si è avvicinato a Chiara, accusando l’ex fidanzata di avergli scaricato tutte le colpe della sua sconfitta al televoto per la finale e, di conseguenza, del fatto di aver perso la sua “luce” durante il percorso nella Casa. “Sta dando tutta la colpa a me, ha dato solo colpe a me. Lei questo non me l’aveva detto, non me l’ha raccontato così”, ha sussurrato a Chiara.

Dopodiché, il modello si è alzato dal divano iniziando a vagare per il salone, non riuscendo a nascondere un certo nervosismo. Una volta chiamato da Alfonso Signorini, però, ha cercato di ricomporsi, dicendo di essere fiero di Shaila e di amarla. A fine serata, tuttavia, Lorenzo continuava a ragionare su quanto accaduto, tanto da chiedere a Cesara Buonamici perché lo avesse accusato di aver focalizzato tutta l’attenzione su di sé nella relazione con Shaila. A questo punto, chissà se questo sfogo causerà una nuova lite tra gli “Shailenzo” al Grande Fratello.