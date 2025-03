Lorenzo Spolverato sfotte Emanuele Fiori al Grande Fratello. Dopo essere stato eliminato lo scorso febbraio, negli ultimi giorni Emanuele è tornato al centro dell’attenzione a causa di un vecchio video con protagonisti Shaila e Lorenzo. Tutto è iniziato quando Mariavittoria Minghetti ha accusato Lorenzo di aver proposto a Shaila di provarci con Emanuele, mentre era ancora fidanzata con lui. Al che, Spolverato ha negato tutto, chiedendole come avesse fatto ad avere un’informazione del genere. In diretta, però, Alfonso Signorini ha smascherato il modello, mostrando un video che ha confermato la versione di Mariavittoria.

La risposta di Emanuele non è tardata ad arrivare. Prima, ha replicato sui social, accusando gli ‘Shailenzo’ di essere insicuri ed infantili. Dopodiché, è stato interpellato in puntata, dove si è scagliato principalmente contro Shaila. Il fisioterapista, infatti, ha chiarito di non aver mai avuto interesse a conoscerla e le ha lanciato una frecciatina, dicendole che a lei piacciono solo i ragazzini come Lorenzo. Dopo la diretta, Lorenzo e Shaila si sono ritrovati a parlare del loro ex coinquilino, lanciandogli nuove stoccate.

Lorenzo Spolverato sfotte Emanuele Fiori al Grande Fratello: cos’ha detto

Da un lato, Shaila Gatta ha chiarito di non voler neanche parlare di quanto accaduto con Emanuele, dato che non le interessa minimamente il suo parere. Lorenzo, invece, è stato più incisivo, dicendo: “Quando ho letto Emanuele Fiori sotto al post mi è venuto anche da ridere, non sapevo manco chi fosse”. A quel punto, Shaila non ha potuto fare a meno di ridere, per poi cambiare argomento. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando un’altra ondata di critiche contro Lorenzo, accusandolo di sentirsi superiore al fisioterapista solo per aver avuto più visibilità all’interno del programma.

Tuttavia, c’è da dire che Lorenzo non è il primo a fare commenti del genere su Emanuele. Ieri, 11 marzo, Jessica Morlacchi è diventata virale dopo aver interrotto Mariavittoria mentre elogiava l’intervento di Emanuele, chiedendole spontaneamente: “Ma chi è Lele?”. Sebbene si sia ricordata pochi secondi dopo dell’ex coinquilino, quel momento di confusione ha divertito molto gli utenti social. Effettivamente, il percorso del fisioterapista al Grande Fratello non ha lasciato il segno, dato che ha sempre preferito non esporsi sulle dinamiche della Casa.