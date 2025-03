Lorenzo Spolverato esagera con Stefania Orlando al Grande Fratello. Da settimane, ormai, tra i due inquilini c’è una “guerra aperta“. Stefania ha più volte accusato Lorenzo di essere falso e di organizzare le dinamiche a tavolino, mentre Lorenzo ritiene che la donna sia poco umana e a tratti cattiva. In particolare, Spolverato è stato ferocemente criticato per il suo modo di rivolgersi alla coinquilina, lasciandosi andare anche a degli scherzi decisamente poco divertenti. Qualche giorno fa, ad esempio, si è messo dietro di lei cercando d’imitarla, rendendosi protagonista di una scena che ha fatto storcere il naso a molti spettatori.

Ieri sera, 12 marzo, ne ha combinata un’altra delle sue. Di cosa si tratta? Mentre era in camera, Lorenzo ha chiesto incuriosito quale fosse il letto di Stefania. Da lì, ha iniziato a saltarci sopra con tutte le scarpe, mentre commentava divertito per farle un dispetto. Anche le sue amiche, Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, hanno iniziato a ridere, avvertendolo, però, che ci sarebbero state delle conseguenze per questo gesto. “Dai lollo, basta, guarda che domani lo fanno vedere”, ha detto Chiara tra le risate.

Lorenzo esagera ancora con Stefania Orlando: un “dispetto” scatena la bufera tra i fan del Grande Fratello

“Quello lì il letto di Stefania?”, questa è la domanda fatta da Lorenzo Spolverato prima del suo scherzo di cattivo gusto a Stefania Orlando. Subito dopo, infatti, ha iniziato a saltare sopra il letto della coinquilina, mentre indossava ancora le scarpe. Un dispetto a dir poco infantile, che non è passato inosservato agli spettatori. Sui social, infatti, gli utenti si sono scagliati contro il 28enne, riempendolo di feroci critiche. Tra l’altro, questa non è la prima volta che Lorenzo fa uno scherzo simile a Stefania, motivo per cui il pubblico è ormai stufo dei suoi atteggiamenti.

Nonostante il popolo del web sembra essere maggiormente a favore di Stefania, pare che sarà proprio lei ad essere eliminata nella puntata di questa sera, giovedì 13 marzo. La Orlando è infatti al televoto contro Chiara Cainelli ed Helena Prestes e, una delle tre, dovrà abbandonare per sempre la Casa più spiata d’Italia. Chiara ha dalla sua parte le “Zelena“, ovvero le fan di Zeudi Di Palma, mentre Helena ha l’appoggio delle “Helevier“, le sostenitrici della sua storia con Javier Martinez. D’altro canto, invece, Stefania non ha un fandom forte alle spalle e rischia di uscire dal Grande Fratello.