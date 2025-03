Lorenzo Spolverato deluso da Shaila Gatta al Grande Fratello. L’allontanamento di Shaila da Lorenzo sta facendo discutere dentro e fuori la Casa, scatenando reazioni contrastanti. Sebbene da tempo in molti la incoraggiassero a prendere le distanze dal fidanzato, ora che finalmente lo ha fatto, le critiche non mancano comunque. Il motivo? Alcuni pensano che abbia trovato il coraggio di prendere questa decisione solo dopo aver perso il televoto per la finale contro Zeudi Di Palma, facendo sembrare il tutto una mera strategia di gioco. Ebbene, anche Lorenzo sembra pensarla in questo modo.

Sabato, 15 marzo, il modello si è sfogato inaspettatamente con i suoi “nemici” della Casa, Javier Martinez ed Helena Prestes, i quali hanno difeso il modello, accusando Shaila di essere solo invidiosa perché Lorenzo è in finale e lei no. Ieri, domenica 16 marzo, Spolverato si è confidato anche con Chiara Cainelli e Giglio, che, al contrario degli “Helevier”, hanno preso le difese della ballerina. I due gieffini hanno cercato di farlo ragionare, sottolineando quanto Shaila gli sia stata vicina durante il percorso e sostenendo che non potrebbe mai averlo lasciato solo in funzione del gioco.

Lorenzo Spolverato attacca Shaila Gatta al Grande Fratello: cos’ha detto

“Si stanca a dieci giorni dalla fine? Due giorni dopo che non l’hanno eletta finalista? Non scendo dal pero io. Due giorni dopo che hanno eletta finalista Zeudi. Avevamo discusso, ma non era arrivata a questo punto. Non mi puoi dire che è del tutto casuale, c’è la coincidenza dei momenti”, ha detto Lorenzo Spolverato, facendo insinuazioni sull’ex fidanzata. Chiara e Giglio, però, l’hanno subito difesa, sottolineando come, in realtà, l’avesse lasciato ben prima dell’elezione di Zeudi come finalista.

“Voi avete deciso di mettervi insieme e fare un percorso di coppia, che è stato abbastanza tortuoso, dove per il tuo modo di essere, quando sei in brutta, oscuri tanto le persone che ti sono intorno. Lei è meno eclatante di te. Tu sei un vulcano e quindi vai ad oscurare le persone. Però cosa lei non te la vuole incolpare e non pensa che lei abbia fatto più di te”, ha replicato Giglio. Lorenzo, però, sembra non farsene una ragione e fatica a credere che, anche fuori dal Grande Fratello, tra loro non ci sia più alcuna possibilità di un ritorno di fiamma. Come andrà a finire la storia tra gli Shailenzo? Chissà…