Lorenzo Spolverato stringe una nuova “alleanza” con Javier Martinez ed Helena Prestes al Grande Fratello. Dopo la rottura con Shaila e il litigio con Zeudi, Lorenzo ha perso due dei suoi punti di riferimento più importanti nella Casa, trovandosi sempre più isolato e contando ormai solo su Chiara e Giglio come amici. Shaila Gatta è ancora molto arrabbiata con lui e i due stanno cercando di evitarsi in tutti i modi. Allo stesso tempo, anche Zeudi Di Palma sembra aver deciso di chiudere con il modello dopo il suo attacco in puntata. Addirittura, ieri sera, l’ex Miss Italia si è rifiutata di giocare al biliardino con lui, abbandonando la partita.

Chiara Cainelli critica Zeudi Di Palma al Grande Fratello: "Sei maleducata"/ Amicizia al capolinea?

La scena ha fatto molto discutere dentro e fuori la Casa, scatenando una polemica. Sebbene in quel momento Shaila fosse in confessionale, Lorenzo se l’è presa anche con lei, accusandola di averlo escluso. Poco dopo, Helena e Javier hanno invitato Spolverato a giocare con loro e, da lì, hanno passato l’intera serata insieme. “Ti rendi conto che sto giocando con Helena e Javier e di là mi ha escluso la mia ex?”, ha detto Lorenzo a Giglio mentre giocava con la coppia. In realtà, però, persino Shaila ha preso le sue parti nella discussione con Zeudi.

Shaila Gatta crolla al Grande Fratello: "Sono stanca, questo programma mi ha distrutto"/ La crisi per Lorenzo

Lorenzo Spolverato “escluso” da Zeudi Di Palma al Grande Fratello: la reazione di Shaila Gatta

Dopo essere tornata dal confessionale, Shaila Gatta è stata informata della discussione e, inaspettatamente, ha difeso l’ex fidanzato. Pur ribadendo di non voler avere più niente a che fare con Lorenzo, l’ex velina ha ammesso che il comportamento di Zeudi nei suoi confronti non è stato corretto. La ballerina ha voluto sottolineare di non voler vedere Lorenzo escluso per colpa sua e non capisce perché Zeudi stia avendo un atteggiamento così infantile. Tuttavia, dopo averlo visto chiacchierare con Helena e Javier, Shaila è andata di nuovo su tutte le furie, accusandolo di essere un falso e giocatore.

Shaila Gatta crolla e piange per Lorenzo Spolverato: "Mi manca"/ "Quando lo guardo mi chiedo..."

In seguito, Spolverato si è sfogato anche con Chiara Cainelli: “Mi sono sentito un po’ escluso e a disagio. Ognuno sicuramente ha le sue ragione, ma io cosa devo fare? Quando capitano questi momenti io prendo e me ne vado, ma peccato perché è solo un gioco. Vedo proprio esclusione ed evitamento”. Anche Chiara ha dato ragione a Lorenzo, finendo per litigare con Zeudi. Nonostante capisca la sua rabbia, la 25enne crede che l’ex Miss Italia abbia esagerato, non facendoci una bella figura. Alla luce di tutto ciò, Lorenzo formerà una nuova amicizia con Helena e Javier? Non resta che seguire le ultime settimane del Grande Fratello per scoprirlo.