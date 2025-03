Nuovi controversie per il Grande Fratello. Negli ultimi anni, il reality di Canale 5 ha vissuto diverse problemi reputazionali, portando il pubblico generalista ad allontanarsi sempre di più e preferire altri tipi di programmi. L’ultima edizione, poi, pare aver raggiunto livelli sempre più critici, registrando un vero e proprio crollo di ascolti. Tra atteggiamenti inopportuni dei concorrenti e ripescaggi improvvisi fuori dal regolamento, il programma è finito al centro di continue polemiche. L’inquilino più contestato è stato senza dubbio Lorenzo Spolverato. Sin da settembre, il 28enne si è reso protagonista di episodi fuori luogo, senza ricevere, però, provvedimenti o sanzioni.

Ebbene, il ‘caso Spolverato‘ ha attirato così tanto l’attenzione da arrivare addirittura in Rai. Cos’è successo esattamente? Il 28enne è stato tirato in ballo nell’ultima puntata di “Uno in Mattina in famiglia”, dove Gianni Ippoliti ha usato parole particolarmente dure nei suoi confronti. Il conduttore ha ricevuto diverse segnalazioni riguardo gli episodi avvenuti nella Casa più spiata d’Italia, domandandosi come sia possibile che un personaggio del genere possa essere ancora in televisione.

Il Grande Fratello contestato anche in Rai: le dure parole per Lorenzo Spolverato

Nell’ultima puntata di Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippoliti ha lanciato una bordata al Grande Fratello, accusando in particolare il concorrente Lorenzo Spolverato di atteggiamenti molto gravi e parlando addirittura di violenza e bullismo. “Sono arrivate segnalazioni su episodi di bullismo, violenza e bestemmie. Nonostante ciò, questo concorrente è ancora nel programma. Allora mi domando cos’altro deve fare, dopo aver bullizzato, bestemmiato e aggredito?”, ha detto il conduttore, mentre leggeva delle notizie riguardanti proprio gli atteggiamenti del 28enne.

Chiaramente, il video ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando una pioggia di reazioni. Da un lato, c’è chi ha considerato più che giusto il discorso di Ippoliti, incolpando Alfonso Signorini e il GF per non aver squalificato Spolverato mesi fa. Dall’altro, alcuni hanno ritenuto esagerato quest’accanimento nei confronti del gieffino, specificando che, nella Casa, non è certamente l’unico ad aver avuto comportamenti simili. Nel frattempo, continua a circolare la voce di una possibile squalifica di Lorenzo nella puntata di lunedì, 10 marzo, del reality. A questo punto, non resta che aspettare per scoprire il destino del concorrente.