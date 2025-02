Non passa giorno al Grande Fratello senza un litigio tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, che sono stati la prima coppia a essersi formata nella casa più spiata d’Italia. Dopo di che si sono presi e lasciati e ripresi. Il loro rapporto, però, va in down ogni volta che si avvicina la diretta condotta da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore, intanto, il modello milanese ha voluto chiarirsi un attimo con Giglio anche per cercare di sbollire la rabbia contro la sua fidanzata.

“Ti ho mai fatto capire di essere geloso di te? Io mi fido di te e Shaila” ha fatto sapere Lorenzo Spolverato, che proprio non capisce come mai Shaila sia gelosa di Chiara solo perché lui ha delle attenzioni che riserva sempre ai suoi amici. Il fidanzato di Yulia lo ha tranquillizzato dicendogli che tolto quel periodo in tugurio poi non c’è più stato un solo episodio di gelosia da parte sua.

“Le persone che sono qui sono preziose e mi dà fastidio una sua gelosia sulle attenzioni e sulla persona” si è confidato Lorenzo Spolverato con il suo amico Giglio al Grande Fratello, “poi va a dire a Chiara che da parte mia c’è una mancanza di attenzioni. Stamattina mi è venuta voglia di dire che mi facevo da parte, ma dall’altra perché devo rimetterci sempre io? C’era la stessa cosa nella mia relazione passata. A me sembra di non farle mai mancare niente. Mi sono scocciato di affrontare quest’argomento”.

A quanto pare Shaila non è propriamente gelosa di Chiara, anche perché è fidanzata con Alfonso D’Apice, ma è gelosa delle attenzioni che Lorenzo ha per i suoi amici. Ha poi concluso lo sfogo dicendo: “Mi da fastidio vederla. Ha toccato una mia sfera personale”. Riusciranno a chiarire questa divergenza oppure preferiranno farlo domani sera quando andrà in onda un’altra puntata condotta da Alfonso Signorini?