Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta rompe il silenzio: “Giorni difficili e complicati non stiamo bene”

Nelle scorse ore ha generato preoccupazione e paura per Shaila Gatta un suo post. L’ex concorrente del Grande Fratello ha confessato di stare attraversando un periodo molto difficile, di sentirsi depressa, triste e di aver sempre voglia di piangere tutto il giorno. Ha ammesso di non stare bene ne fisicamente ne mentalmente è che non è più la ragazza spensierata e piena di vita che era prima di varcare la Porta Rossa. A distanza di alcune ore dallo sfogo allarmante, il suo ex fidanzato Lorenzo Spolverato è sceso in campo per difenderla a spada tratta. Il 32enne, sempre con un’IS, ha chiesto di smetterla con tutto l’odio, i commenti cattivi e pungenti ed i giudizi che da settimane stanno riversando su di lui e sulla sua ex.

Nonostante i rapporti tra Shaila e Lorenzo sono molto tesi, lei lo ha lasciato in diretta durante la finale del Grande Fratello e da allora, sembra, che non hanno più avuto nessun confronto, il giovane è intervenuto pubblicamente per difenderla e sostenerla. “Dal rientro a casa, quando riesco, cerco di tirarmi su di morale, ma non significa che io stia bene, così come lei non sta bene.” ha premesso Lorenzo per poi aggiungere: “Sono giorni difficili, complicati, pesanti per entrambi, nonostante io provi a sorridere ed a far vedere la parte più bella di me.”

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato difende a sorpresa Shaila Gatta: “Le voglio bene, basta odio”

Con un colpo di scena a sorpresa, Lorenzo ha rotto il silenzio per difendere Shaila: “Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila io non lo accetto e non voglio che avvenga perché dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore!!! Non è questo il mio desiderio a prescindere da come andrà, rispetto la persona e la relazione perché comunque le voglio bene e non mi piace tutto quello che sta succedendo. Chiedo di fermarsi e iniziare a pensare prima di agire.”

Shaila ha definito la loro relazione “tossica”, ha criticato pesantemente Lorenzo accusandolo di essere un narcisista insicuro più attento alle dinamiche di gioco che a lei ed alla loro relazione. Ha ammesso di essersi sempre sentita in colpa nella Casa e di non stare bene dopo. Dopo la finale, i due non si sono più sentiti ma adesso Lorenzo è intervenuto pubblicamente per farle sentire il suo affetto ed il suo supporto.