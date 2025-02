Ennesima lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello. Nelle ultime puntata del reality, Lorenzo è stato più volte accusato di pensare troppo al gioco, influenzando negativamente la relazione con Shaila. Quest’ultima, infatti, ha confessato di avere nostalgia dei loro momenti spensierati e di volere maggiore leggerezza da parte del fidanzato. Nonostante ciò, entrambi hanno ribadito che l’amore che li unisce è più forte e che, quindi, avrebbero cercato di viversi al meglio le ultime settimane dentro la Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, questa “promessa” è durata ben poco.

Ieri, sabato 8 febbraio, i due hanno litigato prima della consueta festa settimanale. Il motivo? Mentre si preparavano per la serata, Shaila ha confessato la vera storia che si cela dietro la collanina che indossa quotidianamente. Sebbene in passato avesse raccontato una storia diversa, adesso ha invece ammesso a Lorenzo che si tratta di un gioiello regalato da un suo ex ragazzo. Questa bugia ha infastidito particolarmente il modello milanese, scatenando una nuova discussione con la ballerina. “La mancanza di rispetto è avermi mentito su quella cosa lì, perché tu mi avevi dato un’altra spiegazione”, le ha spiegato in zona beauty.

Lorenzo Spolverato sbotta con Shaila Gatta: scenata di gelosia al Grande Fratello

Di fronte alle accuse del fidanzato, Shaila Gatta gli ha spiegato di aver mentito a fin di bene, semplicemente perché, conoscendo il suo carattere, non voleva ferirlo. Inoltre, ha spiegato che la sua è stata una ‘bugia bianca‘ e che non potrebbe mai mentirgli riguardo questioni più serie. “Non vorrei che ci fosse un’altra cosa che io so in un modo, o su cui mi menti, perché io non perdono non queste cose. Odio chi mi mente. Io considero il rispetto dato che lo porto, da parte tua non ce l’ho perché tu mi nascondi queste cose”, ha detto Lorenzo Spolverato.

“Io i miei valori li ho, non puoi fare di tutta l’erba un fascio. Non capisco cosa vuoi ora da me, non puoi goderti la giornata con me?”, ha risposto Shaila. “Non è gelosia, io non posso essere geloso di uno con cui sei stato quest’estate, ma che mi frega? Ma non mi hai raccontato la verità”, ha nuovamente spiegato Lorenzo per far valere il suo punto di vista. Ad ogni modo, questa lite ha irrimediabilmente compromesso la serata per entrambi. Il modello milanese, infatti, si è mostrato freddo e distante dalla fidanzata durante la festa e, prima di andare a dormire, hanno finito per discutere ancora una volta. Gli “Shailenzo” riusciranno a fare pace prima della prossima puntata del Grande Fratello? Chissà…