Shaila Gatta chiude per sempre con Lorenzo Spolverato: colpo di scena al Grande Fratello

Lorenzo Spolverato in lacrime dopo la finale del Grande Fratello. Ieri, lunedì 31 marzo, si è finalmente conclusa l’ultima edizione del reality di Canale 5. A trionfare è stata Jessica Morlacchi, seguita da Helena Prestes e Chiara Cainelli sul podio. Quarto posto per Lorenzo, che ha perso il duello con Chiara dopo ben sei mesi e mezzo di permanenza nella Casa. Ma, la mancata vittoria non è stata l’unica delusione per il modello. Difatti, la finale è iniziata con un confronto tra lui e Shaila Gatta, che ha inaspettatamente deciso di lasciarlo in diretta.

Sebbene avessero già deciso di prendersi una pausa da alcune settimane, Shaila aveva continuato a mostrarsi affettuosa nei confronti di Lorenzo, ribadendo più volte di amarlo e di volerci riprovare una volta fuori dalla Casa. Ma, nel giro di una settimana, tutto sembra essere cambiato. A quanto pare, rivedendosi dall’esterno, l’ex velina non si sarebbe affatto piaciuta, ripudiando in tutto e per tutto il suo rapporto con Lorenzo. L’ex allieva di Amici è entrata in Casa più decisa che mai, accusando l’ex fidanzato di averla manipolata e affermando di non voler avere più niente a che fare con lui.

Lorenzo Spolverato commosso per Shaila Gatta dopo il Grande Fratello: il racconto dei fan

Dopo la doccia fredda avuta al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato subito consolato dai fan, che l’hanno accolto con grande entusiasmo fuori l’hotel dove alloggiavano tutti i concorrenti. Tra striscioni e cori da stadio, gli “Shailenzo” hanno cercato di far sentire il loro supporto all’ex gieffino, tornato alla vita reale dopo ben sei mesi e mezzo di reclusione. Nella notte, Spolverato ha festeggiato insieme ai suoi sostenitori, ringraziandoli tutti per l’affetto dimostrato in questi mesi. Il giorno dopo, però, pare aver accusato il colpo di quanto accaduto in diretta con Shaila, scoppiando persino a piangere.

Questa mattina, martedì 1 aprile, Lorenzo ha trovato nuovamente alcuni fan fuori l’hotel, che hanno continuato a dargli regali e riempirlo di affetto. Al che, il modello ha concesso foto a tutti, per poi salutarli un’ultima volta prima di andare in stazione. Vedendo alcune di loro probabilmente commosse, ha detto: “Non piangete ragazze”. “Neanche tu”, ha risposto una ragazza. “Eh io non si sa”, ha replicato lui, facendo probabilmente riferimento alla rottura con la Gatta. Ma, non è finita qui.

“non piangete ragazze”

“neanche tu”

“e io non si sa” BRUTTI CESSI NON ME LO TOCCATE 😭 pic.twitter.com/Ok9Pmfi1GH — marta 🧘🏻‍♀️ (@Marta742648331) April 1, 2025

Lorenzo piange per Shaila il giorno dopo la finale del Grande Fratello: dettagli

Dopo aver lasciato l’Hotel, pare che Lorenzo Spolverato sia andato direttamente in stazione per tornare nella sua Milano. Anche lì, ad aspettarlo c’erano alcune fan, che si sono fatte delle foto insieme a lui e non solo. Una di loro gli avrebbe anche mostrato dei video riguardanti la sua storia con Shaila Gatta, facendolo commuovere. “Dei fan lo hanno visto in stazione e gli hanno fatto vedere dei video di Shaila e lui è entrato subito dentro piangendo”, ha scritto un utente su X, che sarebbe in contatto con questi fan. Chiaramente, è necessario chiarire che si tratta solamente d’indiscrezioni e non è chiaro se ciò sia accaduto realmente o meno.

Ad ogni modo, è stato lo stesso Lorenzo a dichiarare in diretta ieri, lunedì 31 marzo, di essere ancora innamorato di Shaila e di aver bisogno del tempo per riprendersi da questa storia. Il modello era convinto che, una volta finito il Grande Fratello, i due si sarebbero visti per provare almeno a chiarirsi, così da decidere se proseguire o meno la loro relazione. A quanto pare, però, la ballerina non vuole avere neanche un confronto con lui lontano dalle telecamere, affermando di aver chiuso per sempre questo capitolo della sua vita.