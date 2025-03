Lorenzo Spolverato “avvisato” dal confessionale del Grande Fratello? Questo è il rumor che sta circolando nelle ultime ore sui social. Ma, procediamo con ordine. Lorenzo è senza dubbio il personaggio più polemico di quest’edizione del GF. Sin dal suo ingresso, si è reso protagonista di molti episodi controversi, dividendo il pubblico in due, tra chi lo supporta e chi addirittura lo detesta. Nelle ultime settimane, però, la situazione sembra essere arrivata al limite. Pur essendo stato eletto finalista, Lorenzo non si è placato, continuando ad avere atteggiamenti sopra le righe e reazioni a tratti aggressive.

Di conseguenza, recentemente si era diffuso il gossip su una sua possibile squalifica, poi smentito nell’ultima puntata del reality, in cui ha ricevuto la visita della madre, Cristina. Tuttavia, non è stato un incontro ordinario. La donna, infatti, lo ha invitato a mantenere la calma, per poi avere una conversazione privata con Alfonso Signorini e le opinioniste, affrontando proprio i comportamenti discutibili del figlio. Tra le polemiche su Spolverato e i dubbi sui televoto “dominati” dai fandom, è intervenuto persino il Codacons.

Lorenzo Spolverato nei guai al Grande Fratello: il presunto avvertimento del confessionale

Nonostante la visita della madre nella puntata andata in onda appena due giorni fa, Lorenzo Spolverato sembra proprio incapace di cambiare atteggiamento. In particolare, ha continuato a scagliarsi contro Stefania Orlando, facendole un paio di scherzi decisamente di cattivo gusto. A questo punto, pare che abbiano deciso d’intervenire direttamente gli autori. Alcune ore fa, infatti, Deianira Marzano ha condiviso su Instagram una storia con scritto: “Al confessionale, a una persona è stato riferito del caos all’esterno. Tuttavia, dentro la Casa, nessuno ne è a conoscenza, perché non dovrà parlarne”.

Sebbene l’esperta di gossip non abbia fatto nomi, molti hanno immediatamente pensato a Lorenzo. Essendo il concorrente più discusso di questi giorni sui social e il fulcro delle polemiche legate al programma, si ipotizza che sia proprio lui ad essere stato richiamato in confessionale. L’obiettivo potrebbe essere stato quello di metterlo al corrente delle reazioni scatenate fuori dalla Casa e spronarlo a moderare i toni, senza però rivelarlo ai suoi coinquilini. Ad ogni modo, è importante sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni e ipotesi, poiché non vi è alcuna conferma ufficiale. Bisognerà quindi attendere per vedere se Lorenzo mostrerà un cambiamento all’interno del Grande Fratello.