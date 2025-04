Lorenzo Spolverato vuole tornare con Shaila Gatta? Si proceda con ordine. Com’è noto, la storia tra gli “Shailenzo” è terminata bruscamente durante la finale del Grande Fratello di lunedì 31 marzo. Dopo circa sei mesi di tira e molla, Shaila ha preso la decisione di lasciare Lorenzo in diretta, spiegando di aver riacquistato lucidità durante i giorni trascorsi fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Il confronto tra di loro ha lasciato in molti spiazzati, soprattutto Lorenzo che non si aspettava minimamente una cosa del genere. Convinto che Shaila fosse pronta a riprendere la loro storia una volta fuori dalla Casa, il modello le ha rivolto dediche romantiche per tutta la settimana, ignaro di ciò che sarebbe accaduto in diretta.

Dunque, come ha reagito Lorenzo a tutto ciò dopo essere tornato alla vita reale? Per ora, il modello non si è ancora espresso sulla rottura, evitando di nominare l’ex fidanzata. Tuttavia, si è comunque mostrato sui social, ringraziando i suoi fan e documentando le sue uscite con alcuni ex gieffini. Tuttavia, ieri sera, giovedì 3 aprile, Spolverato ha pubblicato una foto che ha attirato in modo particolare l’attenzione dei fan della coppia.

Lorenzo Spolverato ancora innamorato di Shaila Gatta? Cos’è successo

Giovedì, 3 aprile, Lorenzo Spolverato è uscito a cena con un altro ex inquilino del Grande Fratello, ovvero Michael Castorino. A fine serata, il modello ha pubblicato un messaggio del ‘biscotto della fortuna’ con scritto: “Avere un obiettivo ben preciso e nessuno vi può fermare”. Da quel momento, i fan degli “Shailenzo” sono andati in tilt, ipotizzando che Spolverato volesse mandare un messaggio a Shaila Gatta. Secondo alcuni dei loro sostenitori, infatti, l’ex gieffino avrebbe intenzione di ricontattare l’ex velina, così da provare a riconquistarla.

Ad ogni modo, è bene precisare che si tratta soltanto di supposizioni e speranze dei fan e che, con ogni probabilità, il gesto di Lorenzo non fosse affatto rivolto alla sua ex fidanzata. Dal canto suo, Shaila sembra aver chiuso in modo definitivo con il ragazzo, confermando la sua decisione anche in un messaggio inviato a Daniele Dal Moro. L’ex velina ha ribadito di aver riacquisito lucidità e di aver finalmente scelto sé stessa. Spolverato, invece, ha solo spiegato di non star vivendo giorni facili, senza entrare nei dettagli della separazione con la ballerina.