Lorenzo Spolverato nel mirino al Grande Fratello. Nella notte del 27 febbraio, il modello milanese ha perso totalmente il controllo, scagliandosi contro la fidanzata Shaila Gatta. Da un paio di giorni, Lorenzo era apparso piuttosto cupo, mostrandosi molto distante dalla ballerina. Il culmine è stato poi raggiunto nella giornata di ieri, arrivando ad avere una reazione a dir poco spropositata. Prima, ha cercato di mettere zizzania tra Shaila e Chiara Cainelli, sostenendo che l’ex velina sia gelosa dell’amica ma che non abbia il coraggio di dirlo. Vedendo la fidanzata negare tutto e accusarlo di voler creare tensione tra due donne, Lorenzo è andato su tutte le furie.

Grande Fratello, Stefania e Amanda deridono Shaila e Lorenzo: l'ex velina le smonta/ Poi attacca il fidanzato

Sebbene la regia abbia censurato, i telespettatori hanno avuto modo di sentire alcune delle urla di Lorenzo contro Shaila. Attraverso i racconti degli altri inquilini, si è poi scoperto che il 28enne avrebbe sfogato la sua rabbia prendendo a pugni alcuni oggetti e lanciando via cuscini e vestiti dell’ex allieva di Amici. Stando a quanto svelato da Jessica Morlacchi, poi, le avrebbe persino dato della “m*rda”. Ebbene, dopo essersi calmato, pare che Spolverato si sia resa conto di aver esagerato, temendo un provvedimento disciplinare da parte del programma.

Stefania Orlando lapidaria sulla lite tra Shaila e Lorenzo: "Lui vuole il primo blocco"/ Caos Grande Fratello

Lorenzo Spolverato riceverà una sanzione dal Grande Fratello? Ecco cos’ha fatto

“Lui è dispiaciuto della parola che ha detto, ‘m*rda m*rda m*rda’. Immagina che succede domani”, ha commentato Jessica Morlacchi, mentre chiacchierava con Mariavittoria Minghetti. Stando a quanto raccontato dalla cantante, quindi, il modello milanese sarebbe preoccupato per ciò che verrà mostrato nella puntata del Grande Fratello di questa sera, giovedì 27 febbraio. Presumibilmente, il programma dedicherà un blocco alla lite tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, e chissà se mostrerà anche le parti che sono state censurate dalla regia durante la diretta.

Grande Fratello, Shaila parla con Javier e Lorenzo sbotta: "Che schifo"/ Federico Chimirri: "Era arrabbiato"

Ad ogni modo, Shaila sembra essere arrivata al limite. Per lei, il comportamento di Lorenzo è ormai inaccettabile, avendo perso ogni tipo di controllo. Dopo essere stato eletto primo finalista, pensava che il fidanzato si sarebbe calmato e avrebbe dedicato maggior tempo al benessere della coppia. Ma, così non è stato. Ogni giorno, sembra trovare qualche pretesto per litigare, mettendola spesso in cattiva luca con gli altri concorrenti. La ballerina resterà ferma sulla sua decisione o finirà per cedere, tornando ancora una volta insieme a Lorenzo? Non resta che attendere per scoprirlo.