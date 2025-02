Nuova crisi di coppia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello. Dopo mesi di alti e bassi, nelle ultime settimane i due sembravano aver ritrovato un equilibrio. Tuttavia, dopo l’ultima puntata del reality, Lorenzo ha iniziato di nuovo a riflettere sulla loro storia, giungendo a conclusioni poco promettenti. Il modello milanese si è sfogato con l’amica Chiara Cainelli, confessando di sentirsi costantemente giudicato dalla fidanzata e di non essere convinto di volere una relazione del genere fuori dalla Casa più spiata d’Italia: “Non sento che vengano accettati i miei momenti di libertà, di fastidio, di amor proprio. Quello che faccio io per lei, se lo dimentica. Vuole sempre qualcosa in più, ma io so quanto le do”.

Chiara gli ha quindi ricordato tutto ciò che la ballerina ha sempre fatto per lui. Ma Lorenzo ha ribadito che, a differenza di Shaila, è pienamente consapevole di questo, mentre la ballerina continuerebbe sempre e solo a sminuirlo. “Mi sembrano cose futili su cui litigare. Tu non sei una persona facilissima Lorenzo, almeno lei ci prova. Potresti darle delle indicazioni”, l’ha rassicurato la Cainelli invano.

Lorenzo Spolverato in crisi al Grande Fratello: la storia con Shaila Gatta è a rischio?

“Fuori da qui voglio cavalcare mille onde, voglio essere felice e non voglio che questa cosa mi metta il bastone tra le ruote. Voglio vedere quanto riusciamo ad incastrarci”, sono state le lapidarie riflessioni di Lorenzo. Insomma, si tratta di parole così forti che, se Shaila le venisse a sapere, potrebbero provocare un’importante frattura nella coppia. “Non avere questo atteggiamento. Lei ha tanta stima di te e vuole coinvolgerti in tanti aspetti della sua vita. Lei è la tua migliore amica, oltre ad essere la tua fidanzata”, gli ha spiegato Chiara.

Tuttavia, il modello milanese è parso irremovibile ed è stufo di non sentirsi mai pienamente apprezzato dalla propria fidanzata. “Questa cosa va avanti da un po’, è per quello che mi sento così. Non ho voglia di stare con lei in questo momento. Lei si lamenta della mancanza di attenzioni. Perché bastano a me e a lei no?”, ha aggiunto. Nonostante abbia ammesso di essere innamorato di lei, non è sicuro di voler continuare questa relazione. A solo un mese di distanza dalla finale del Grande Fratello, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato potrebbero veramente lasciarsi? Chissà…