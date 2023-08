Grande Fratello, l’ottava edizione si allunga?/ Ecco a quanti mesi si potrebbe arrivare: l’indiscrezione

Il Grande Fratello si allunga? L’ottava edizione durerà più di tre mesi secondo l’ultima indiscrezione

Quando è stata annunciata la nuova edizione del Grande Fratello e sono state scandagliate tutte le sue novità, si è parlato di un reality che sarebbe durato circa tre mesi. Un’edizione dunque dimezzata rispetto alle ultimissime, da molti considerate fin troppo lunghe, a tratti estenuanti. La notizia di una stagione molto più breve ha suscitato dunque apprezzamento nel pubblico del reality, eppure nelle ultime ore circola la voce secondo la quale la prossima edizione sarà prolungata.

L’indiscrezione arriva da Amedeo Venza che su Instagram scrive: “Anche quest’anno il GF potrebbe avere una durata maggiore rispetto a quanto detto inizialmente. Non più tre mesi ma 4, forse anche 5!” Dunque il progetto iniziale sarebbe stato ‘ritoccato’, al punto che si starebbe valutando un’edizione più lunga rispetto a quanto deciso.

Grande Fratello, chi sono i concorrenti dell’ottava edizione

Ciò che al momento è certo è la partecipazione al Grande Fratello di Alex Schwazer. Lui è stato infatti il primo concorrente ufficializzato da Alfonso Signorini. Secondo ultime indiscrezioni sarebbero però vicini all’annuncio ufficiale anche Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini.

Pare invece non abbiano accettato Brigitte Nielsen e suo figlio: “Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per ll prossimo Grande Fratello” – ha scritto Ivan Rota per Dagospia – “Ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere. Il ragazzo, dopo anni in cui non si è parlato con la madre, l’ha ricontattata e raggiunta al mare per tentare di convincerla in extremis”.

