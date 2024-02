Grande Fratello: Luzzi, Miele e Maddaloni chi verrà eliminato?/ Il sentiment conferma Beatrice “intoccabile”

Grande Fratello, chi verrà eliminato tra Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni?

Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni sono i nominati di questa settimana che rischiano l’eliminazione. Chi tra loro lascerà per sempre la casa del Grande Fratello? Alla luce del sentiment e degli ultimi avvenimenti della diretta di ieri, 12 febbraio, non è poi così difficile fare un pronostico.

Luzzi rimane “intoccabile”, regina indiscussa del reality show. Buona parte del web si è schierato dalla sua parte quando Perla Vatiero e altri inquilini l’hanno accusata di essere stata la causa dell’uscita di Vittorio Menozzi. Il legame che Beatrice ha costruito con il pubblico si riflette anche nei numeri. I primi sondaggi danno il 51.33% dei voti proprio all’attrice che si conferma la favorita. Segue Marco Maddaloni con il 28.53%. In coda finisce Stefano Miele con il circa 20% dei voti, forse colpevole di non aver saputo creare un rapporto empatico e diretto con il pubblico fuori dalla casa. Naturalmente si tratta ancora di ipotesi e percentuali che potrebbero ribaltarsi in puntata.

Grande Fratello, le accuse di Perla Vatiero a Beatrice Luzzi

Ieri sera contro ogni pronostico, Vittorio Menozzi è stato eliminato dal Grande Fratello. Il verdetto ha sconvolto un po’ tutti all’interno della casa e sembra che qualcuno abbia dato la colpa a Beatrice Luzzi. Come riporta Biccy, da un filmato non andato in onda si evince che Perla Vatiero avrebbe detto “ce l’ha fatta ” in riferimento all’attrice. Dopo aver sentito quella frase Beatrice si è infuriata.

“Ragazzi qui esce chi viene nominato! Certamente non l’ho nominato io e mai l’avrei fatto. Io non l’avrei mai nominato nella mia vita qualsiasi cosa mi avesse fatto. Non c’entra nulla quello che sto dicendo?! Se parlo è perché qualcuno ha appena detto ‘ah lei ce l’ha fatta’. Tutto volevo meno che Vittorio uscisse. Vieto a chiunque di dire ‘ce l’ha fatta’. Basta attribuirmi la responsabilità di qualsiasi cosa. Per me l’uscita di Vittorio è il dolore più grande. L’avete attaccato in tutti i modi dicendo le peggiori cose e io sono l’unica che l’ha sempre difeso. Mi è stato proprio detto ‘ce l’ha fatta’. Ci sarà pure un filmato che possono mandare in onda la prossima puntata, non me lo sto inventando” ha concluso Luzzi.

– Ce l’ha fatta.

