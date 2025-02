Una delle protagoniste della puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì, 24 febbraio, è stata senza dubbio Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia è stata al centro di un acceso scontro con Helena Prestes, che l’ha accusata di averla sfruttata solo per ottenere visibilità, arrivando persino a mettere in dubbio la sua sincerità riguardo al proprio orientamento sessuale. Zeudi, infatti, si è sempre dichiarata bisessuale e, in passato, ha avuto relazioni sia con uomini che con donne. Nonostante ciò, la modella brasiliana ha insinuato che la sua sia solo confusione dovuta alla giovane età, invalidando così la sua identità. Di fronte a queste affermazioni, la madre di Zeudi non è rimasta in silenzio e ha reagito pubblicando una dura storia sul suo profilo Instagram.

“Mai invalidare la sessualità di una persona, mai! Neanche per gioco”, ha scritto la signora Mariarosaria a corredo di una lettera importante, ovvero quella del coming out di Zeudi, risalente al 2020. All’epoca, la 23enne decise di aprirsi completamente e rivelare alla madre di essere bisessuale, sperando nel suo supporto e nella sua comprensione. “Oggi è un giorno importante per me perché finalmente riesco a mettere per iscritto ciò che ho sempre saputo”, si legge nel messaggio.

La mamma di Zeudi Di Palma interviene dopo le accuse di Helena Prestes al Grande Fratello: cos’ha fatto

La foto della mamma di Zeudi Di Palma ha immediatamente fatto il giro del web, scatenando reazioni contrastanti. Da un lato, c’è chi ha supportato pienamente il messaggio della signora, ritenendo inaccettabili le accuse di Helena Prestes. Inoltre, in molti pensano che Alfonso Signorini non sia un conduttore imparziale, schierandosi a favore della brasiliana nonostante i suoi scivoloni, per poi rimproverare costantemente Zeudi, Shaila e altri concorrenti per comportamenti decisamente meno gravi. Per questo, i fan delle “Zelena” stanno chiedendo a gran voce che il presentatore mostri la lettera del coming out della modella a tutta la Casa.

Dall’altro lato, però, molti non credono affatto alla sincerità della 23enne. Nonostante il post della madre, diversi spettatori credono che Zeudi non sia onesta e che sia entrata in Casa con un’idea ben precisa: creare una storia con una donna per attirare l’attenzione, creare un fandom e restare nel reality più a lungo possibile. A questo punto, non resta che attendere per capire se Signorini deciderà di condividere la lettera durante la puntata del Grande Fratello o se, invece, sceglierà di evitare l’argomento.