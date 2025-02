Dopo mesi di permanenza al Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez sono finalmente una coppia. Dopo un breve flirt con Shaila Gatta all’inizio del reality, Javier si era avvicinato ad Helena, instaurando quella che inizialmente sembrava solo una forte amicizia. In realtà, la Prestes si era subito presa una cotta per lui, dichiarandogli da tempo di provare un sentimento nei suoi confronti. Tuttavia, l’argentino si era mostrato restio, ribadendo più volte di considerarla solo un’amica, avendo nel frattempo flirt con altre concorrenti, come Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Lo scorso gennaio, però, qualcosa è cambiato all’improvviso e Javier ha deciso di concedersi una possibilità con Helena.

L’improvviso amore tra i due ha scatenato reazioni contrastanti sia dentro che fuori la Casa. Da un lato, c’è chi tifa per la coppia, mentre, dall’altro, in tanti credono che la loro sia solo un’ultima strategia in vista della finale del reality. Tra coloro che supportano questa coppia, c’è Maria Monsè. La 51enne ha partecipato a quest’edizione del GF in coppia con la figlia Perla Maria, prima di essere eliminata lo scorso dicembre. Nel corso della sua permanenza in Casa, però, ha avuto modo di legare con Helena, che le avrebbe fatto una confessione romantica proprio su Javier.

Maria Monsè fa una rivelazione su Helena Prestes al Grande Fratello: c’entra Javier Martinez

Sebbene la passione tra Helena e Javier sia scoppiata definitivamente dopo l’eliminazione di Maria Monsè, quest’ultima ha confessato di aver sempre tifato per la coppia. In una storia Instagram, l’ex Non è la Rai ha rivelato di provare un grande affetto per la brasiliana, svelando quanto sia sempre stata presa da Javier. Addirittura, mesi fa, la Prestes avrebbe detto a Maria di vedere l’argentino come futuro padre dei suoi figli. “Amici, io e Perla siamo molto felici che la relazione tra Helena e Javier sia finalmente decollata”, ha scritto la Monsè.

Dopodiché, ha proseguito nel racconto, riservando anche una frecciatina a Shaila Gatta: “Per la stima e l’affetto che nutriamo nei confronti di Helena, vogliamo rilevarvi ciò che mi aveva detto su Javier, per togliere ogni tipo di dubbio (visto che Shaila come sempre aveva messo in cattiva luce questo suo sentimento così puro). Helena mi aveva confidato che per Javier provava un sentimento così forte da vedere in lui il padre dei suoi figli, il suo sogno più grande è quello di avere una bella famiglia”. Alfonso Signorini mostrerà questo messaggio nella prossima puntata del Grande Fratello? Chissà…