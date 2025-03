Maria Teresa Ruta al centro di una polemica dopo la sua uscita dal Grande Fratello. Circa una settimana fa, la giornalista è stata eliminata dal reality dopo poco più di un mese di permanenza. Pur essendo stata contattata lo scorso autunno, Maria Teresa ha scelto di entrare nella Casa più spiata d’Italia soltanto a gennaio, così da poter trascorrere il Natale insieme ai suoi nipotini. Il suo è stato un percorso decisamente breve, ben diverso da quello di quattro anni fa al GF Vip 5, quando rimase nella Casa per ben sei mesi. Questa volta, invece, non è riuscita a lasciare il segno nello stesso modo. Tuttavia, una volta uscita, ha fatto parlare di sé per alcuni tweet piuttosto taglienti.

Poche ore fa, la Ruta ha risposto ad un tweet della pagina Indifferenza Astrale, nel quale prendeva in giro Giglio. “Ha saputo delle corna?”, ha scritto l’utente corredo di una foto di Giglio in lacrime. Il riferimento era chiaramente ai presunti tradimenti di Yulia Bruschi con il suo ex fidanzato, Simone Costa (e non solo). Al che, a sorpresa, è arrivata la pungente risposta di Maria Teresa. “Dai smettetela poverino! Comodino sì, ma bellissimo e buonissimo”, ha scritto su X, con tanto di faccine divertite.

Il commento di Maria Teresa Ruta sui presunti tradimenti di Yulia Bruschi a Giglio ha scatenato il web. Sebbene la giornalista gli abbia anche fatto dei complimenti, in tanti hanno trovato il suo intervento di cattivo gusto, considerando che, dentro la Casa, lei e Giglio avevano sempre avuto un buon rapporto. Effettivamente, una volta uscita dal Grande Fratello, la Ruta sembra aver cambiato idea su diversi inquilini. Nell’ultima puntata di lunedì, 10 marzo, ad esempio, ha difeso Stefania Orlando contro Shaila Gatta, nonostante nella Casa fosse stata molto vicina alla ballerina. Ma, non è finita qui.

Sempre su X, Maria Teresa ha risposto ad un altro tweet di Indifferenza Astrale che, questa volta, criticava Chiara Cainelli. “Ma quando Chiara passerà dallo 0.95% al 50% sarà na BOT di c*lo? Chiedo”, ha scritto la pagina, riferendosi alla bassa percentuale della gieffina nell’ultimo televoto. Alla Ruta non è sfuggito neanche questo post, al quale ha risposto con una serie di emoji che ridono. Da lì, gli utenti l’hanno riempita di critiche, facendole notare che anche lei, in passato, era stata salvata solo per eliminare altri concorrenti e che, in un televoto, aveva preso persino meno voti di Chiara.