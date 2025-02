I fandom possono essere piuma oppure ferro: accarezzano da una parte, quando tutto va per il verso giusto, oppure colpire duro quando le cose non vanno come avevano preventivano. Sembra saperne qualcosa Mariana Prestes che altri non è che la sorella di Helena che è ancora all’interno della casa e che solo in apparenza pare abbia il cuore solido e rivolto verso Javier, ma nel suo profondo sa che Zeudi non le è affatto indifferente. Ma cos’è successo alla sorella della concorrente?

Mariana Prestes ha compiuto un gesto che non è passato inosservato: ha smesso di seguire su Instagram il papà di Javier Martinez, sfogandosi poi con un post: “D’ora in poi non voglio più essere coinvolta o minacciata a riguardo. Voglio solo che mia sorella sia felice”.

Mariana Prestes ha smesso di seguire sui social il papà di Javier Martinez

Da quale fandom ha subìto delle pressioni Mariana Prestes? È solo un’ipotesi perché sembra strano che abbia deciso di togliere il ‘segui’ dal profilo del padre di Javier Martinez. Che non gli siano andate a genio delle sue dichiarazioni? Possibile che si sia accorta che sua sorella Helena Prestes da quando è con lui non sorride più come una volta? Gli Zelena sono convinti che con Zeudi Di Palma la modella era molto più felice e di questo pare essere dello stesso avviso l’opinionista del GF Beatrice Luzzi.

Qualunque cosa succeda Helena può contare sull’affetto di sua sorella Mariana. Intanto cosa sta succedendo nella casa del Grande Fratello? Nell’ultima puntata andata in onda Zeudi e la modella brasiliana hanno litigato e da quel momento in poi appaiono sempre più distanti: la prima scoppia in lacrime ogni volta che pensa a lei mentre la seconda ha passato ieri pomeriggio a cantare ‘Due vite’ di Marco Mengoni, una delle canzoni che più cantavano insieme quando la minaccia di Javier era ancora lontana e non contemplabile.