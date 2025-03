Mariavittoria Minghetti si schiera con Helena Prestes al Grande Fratello. Dopo l’ultima puntata del reality, la brasiliana è entrata in una crisi profonda, prendendo le distanze anche da Javier Martinez. Il motivo? Durante la diretta, è stata mandata in onda una clip in cui si vedevano Javier e Zeudi Di Palma insieme mentre ringraziavano i fan per l’aereo “Zevier”, facendo anche un cuoricino con la mano. Nello stesso filmato, Zeudi ha anche dichiarato in confessionale di aver provato un trasporto importante per Javier, essendo stato il primo uomo ad averla colpita veramente dopo tanti anni.

Helena Prestes e Javier Martinez si lasciano al Grande Fratello?/ Forse non mi fido di te”

A scatenare ancora di più la frustrazione di Helena, infine, è stata la vittoria dell’ex Miss Italia al televoto per la finale, che l’ha resa la terza finalista dell’edizione. Un risultato che ha deluso molto l’influencer, che continua ad accusarla di essere solo una stratega e di aver giocato con tutti sin dall’inizio. Da lunedì, quindi, Helena sta passando la maggior parte del suo tempo a letto, criticando Zeudi e prendendosela anche con Javier. Addirittura, ha ammesso di non riuscire più a fidarsi di lui e gli ha chiesto di non rivolgere più la parola alla modella 23enne.

Helena Prestes furiosa con Javier: "Non fai un caz*o di cuore all'aereo di te e Zeudi!"/ Lite al GF: "Fanc*lo

Mariavittoria Minghetti dubbiosa su Zeudi Di Palma al Grande Fratello: cos’ha detto

Javier Martinez, però, non è d’accordo con questa reazione di Helena Prestes, trovandola eccessiva. L’argentino ritiene infatti di non aver sbagliato a ringraziare i fan per l’aereo, trattandosi di persone che spendono i loro soldi e il loro tempo per mandare messaggi di supporto. Per questo, gli “Helevier” hanno avuto diverse liti e non riescono proprio a trovare un punto d’incontro. Ad un certo punto, Javier si è sfogato con Mariavittoria, cercando anche un parere femminile. La dottoressa, però, ha dato ragione ad Helena, mettendo in dubbio la sincerità di Zeudi Di Palma.

Helena Prestes gelosa di Javier Martinez e Zeudi Di Palma?/ “Non parlare più con lei!”, poi la pace…

“Vedere una persona che dice quelle cose del tuo ragazzo… ok, discutibile il modo, ma qualsiasi persona avrebbe reagito in quella modalità. Magari io non mi sarei inca**ata per il gesto del cuoricino, ma sul confessionale che ha fatto lei. Un po’ decade tutto, perché lei diceva che il suo cuore era verso Helena, poi sento questo confessionale, in cui dice che si sarebbe comunque avvicinata a te. Lì mi sarei fatta girare, ma è normale. Il cuoricino lascia il tempo che trova”, ha spiegato la gieffina. Mariavittoria confesserà i suoi dubbi direttamente a Zeudi? Non resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello per scoprirlo.